Спорт по телевизиите в сряда, 26 юни
- 08:14, 26.06.2024
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
19:00 часа, Приятелски мач, Лудогорец - Санкт Гален (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
19:00 часа, Евро 2024, Словакия - Румъния (Диема, Диема Спорт 3)
19:00 часа, Евро 2024, Украйна - Белгия (БНТ, БНТ 3)
22:00 часа, Евро 2024, Чехия - Турция (БНТ 1, БНТ 3)
22:00 часа, Евро 2024, Грузия - Португалия (Диема, Диема Спорт 3)
01:00 часа (четвъртък), Копа Америка, Еквадор - Ямайка (Макс Спорт 3)
04:00 часа (четвъртък), Копа Америка, Венецуела - Мексико (Макс Спорт 3)
ТЕНИС
13:00 часа, Турнир за мъже в Истборн (Макс Спорт 1)
14:00 часа, Турнир за мъже в Майорка (Макс Спорт 3)