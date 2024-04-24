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Спорт по телевизиите в сряда, 24 април

  • 09:26, 24.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-srqda-24-april Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
18:45 часа (Купа на България) Лудогорец – Хебър (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
12:00 часа (Купа на АФК) Сентрал Коуст Маринърс (Авл) – Абдиш-Ата (Кирг) (Диема Спорт 2)
13:00 часа (ШЛ на Азия) Йокохама Маринос (Яп) – Улсан Хюндай (ЮКор) (Диема Спорт 3)
19:30 часа (Гърция, Суперлига) Арис – Олимпиакос (Диема Спорт 2)
20:00 часа (Франция, Лига 1) Монако – Лил (Нова Спорт)
20:00 часа (Франция, Лига 1) Лориен – ПСЖ (Диема Спорт 3)
20:30 часа (Купа на Турция) Трабзонспор – Фатих Карагюмрук (MAX Sport 4)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед – Шефилд Юнайтед (Диема Спорт)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Кристъл Палас – Нюкасъл (Диема Спорт 3)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Евертън – Ливърпул (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Франция, Лига 1) Марсилия – Ница (Нова Спорт)
22:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – Екселсиор (MAX Sport 2)
22:00 часа (Купа на Италия) Аталанта – Фиорентина (MAX Sport 3)

БАСКЕТБОЛ
20:00 часа (Евролига) Монако – Фенербахче (MAX Sport 2)
22:00 часа (Евролига) Барселона – Олимпиакос (MAX Sport 1)

ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
14:30 часа (Колоездене) Обиколка на Турция (Евроспорт 2)
16:25 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
16:30 часа (Колоездене) Обиколка на Романдия (Евроспорт 2)
20:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

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Ливърпул Евертън Манчестър Юнайтед Нюкасъл
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