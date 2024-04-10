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Спорт по телевизиите в сряда, 10 април

  • 09:07, 10.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-srqda-10-april Marica.bg
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12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
12.00 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
14.50 Спортно катерене: Световна купа в Кециао, боулдър, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: "Флеш Брабансон", мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, „Левски“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСЖ - „Барселона“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Атлетико“ - „Борусия“ (Д) Ринг
22.00 „Суонси“ - „Стоук“ Диема спорт 2
01.00 „Атлетико Минейро“ - „Росарио“ МАХ Спорт 4
03.30 „Фламенго“ - „Палестино“ МАХ Спорт 4

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Барселона Атлетико ПСЖ Борусия Дортмунд Шампионска лига
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