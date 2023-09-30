Спорт по телевизиите в събота, 30 септември

БГ ФУТБОЛ

17:30 часа - Efbet Лига, 12 кръг: Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

20:00 часа - Efbet Лига, 12 кръг: Ботев (Пловдив) - Берое (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:00 часа - Германия, Втора Бундеслига: Карлсруе - Холщайн Кийл (Диема Спорт 3)

14:00 часа - Германия, Втора Бундеслига: Хановер - Веен Вийсбаден (Нова Спорт)

14:30 часа - Англия, Висша лига: Астън Вила - Брайтън (Диема Спорт 2)

14:30 часа - Англия, Чемпиъншип: Саутхемптън - Лийдс (Диема Спорт)

15:00 часа - Испания, Ла Лига: Хетафе - Виляреал (MAX Sport 4)

16:00 часа - Италия, Серия "А": Лече - Наполи (MAX Sport 3)

17:00 часа - Англия, Висша лига: Борнемут - Арсенал (Диема Спорт 2)

17:00 часа - Англия, Висша лига: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас (Диема Спорт 3)

17:00 часа - Англия, Висша лига: Уулвърхемптън - Манчестър Сити (Нова Спорт)

17:00 часа - Шотландия, Висша лига: Рос Каунти - Хартс (Ринг)

17:15 часа - Испания, Ла Лига: Райо Валекано - Майорка (MAX Sport 4)

19:00 часа - Италия, Серия "А": Милан - Лацио (MAX Sport 3)

19:30 часа - Англия, Висша лига: Тотнъм - Ливърпул (Диема Спорт 2)

19:30 часа - Германия, Бундеслига: РБ Лайпциг - Байерн (Диема Спорт 3)

19:30 часа - Испания, Ла Лига: Жирона - Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)

19:45 часа - Нидерландия, Ередивизи: ПСВ Айндховен - Волендам (MAX Sport 2)

21:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Херта - Санкт Паули (Нова Спорт)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Салернитана - Интер (Ринг)

22:00 часа - Франция, Лига 1: Монако - Марсилия (Диема Спорт 3)

22:00 часа - Нидерландия, Ередивизи: Валвайк - Аякс (MAX Sport 2)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Реал Сосиедад - Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)

23:30 часа - Португалия, Примейра лига: Фарензе - Спортинг (Лисабон) (Ринг)

ТЕНИС

9:00 часа - Турнир за мъже ATP 500 в Пекин (MAX Sport 1)

9:00 часа - Турнир за мъже ATP 250 в Астана (MAX Sport 3)

ВОЛЕЙБОЛ

14:30 часа - Олимпийски квалификации (мъже): Китай - България (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ

19:00 часа - Испания, Лига Ендеса: Баскония - Билбао (Нова Спорт)

21:45 часа - Испания, Лига Ендеса: Уникаха - Валенсия (Диема Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

8:30 часа - Голф: Райдер Къп (MAX Sport 2)

9:00 часа - Мото GP (MAX Sport 4)

9:45 часа - Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже (Евроспорт 1)

12:20 часа - Картинг, 24 часа на България - кръг от европейския шампионат по издръжливост (БНТ 3)

14:00 часа - Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап, мъже (Евроспорт 1)

15:30 часа - Картинг, 24 часа на България - кръг от европейския шампионат по издръжливост (БНТ 3)

15:50 часа - Супербайк: Световен шампионат, Португалия, първо състезание (Евроспорт 2)

16:00 часа - Колоездене: Обиколка на Емилия, мъже (Евроспорт 1)

17:00 часа - Суперспорт: Световен шампионат, Португалия, първо състезание (Евроспорт 2)

17:45 часа - Снукър: Бритиш оупън, полуфинал (Евроспорт 1)

18:15 часа - Маунтинбайк: Световна купа в Сноушу, спускане (Евроспорт 2)

21:00 часа - Снукър: Бритиш оупън, полуфинал (Евроспорт 1)

21:50 часа - Ръгби, Световна купа (БНТ 3)

22:30 часа - Боксово събитие от Лондон (Диема Спорт)

23:00 часа - Световен рали шампионат (MAX Sport 1)

1 октомври (неделя)

2:00 часа - Мач от НХЛ: Филаделфия - Ню Джърси (MAX Sport 1)