Спорт по телевизиите в понеделник, 8 септември

ФУТБОЛ

19:00 часа (Евро 2024, кв.) Грузия – Испания (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Словакия – Португалия (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Кипър – Шотландия (Нова Спорт)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Хърватия – Латвия (Диема Спорт)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Турция – Армения (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Испания, Сегунда дивисион) Леванте – Еспаньол (MAX Sport 4)

БАСКЕТБОЛ

11:45 часа (СП за мъже) Сърбия – Канада (Диема Спорт 2)

15:40 часа (СП за мъже) САЩ – Германия (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ

17:30 часа (ЕП за мъже) Хърватия – Румъния (MAX Sport 1)

20:30 часа (ЕП за мъже) България – Франция (Ринг, MAX Sport 1)

ТЕНИС

19:00 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

21:30 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

* На 9 септември (събота)

01:30 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

15:50 часа (Мото GP) Гран При на Сан Марино, втора тренировка (MAX Sport 2)

РЪГБИ

21:00 часа (Световна купа) Откриване (БНТ 3)

22:00 часа (Световна купа) Франция – Нова Зеландия (БНТ 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

14:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания (Евроспорт 1)

15:00 часа (Голф) Horizon Irish Open (MAX Sport 3)

15:30 часа (Бойни) Бойно събитие в Банкок (Диема Спорт 3)

19:00 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 1)

19:45 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 1)

21:00 часа (Колоездене) Гран При на Квебек (Евроспорт 2)

21:00 часа (Лека атлетика) Турнир от Диамантената лига в Брюксел (MAX Sport 2)