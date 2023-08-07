Спорт по телевизиите в понеделник, 7 август
- 07:54, 07.08.2023
- 132
- 0
БГ ФУТБОЛ
19:00 часа (efbet Лига) ЦСКА 1948 – Хебър (Диема Спорт)
21:15 часа (efbet Лига) Берое – Крумовград (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
10:30 часа (СП за жени) Англия – Нигерия (БНТ 3)
13:30 часа (СП за жени) Австралия – Дания (БНТ 3)
ТЕНИС
18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
10:00 часа (Фехтовка) Универсиада в Чънду (Евроспорт 2)
13:25 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
16:25 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
17:00 часа (Лека атлетика) ЕП за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)
18:55 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
19:10 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
0 коментара