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Спорт по телевизиите в понеделник, 7 август

  • 07:54, 07.08.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-ponedelnik-7-avgust Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
19:00 часа (efbet Лига) ЦСКА 1948 – Хебър (Диема Спорт)
21:15 часа (efbet Лига) Берое – Крумовград (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
10:30 часа (СП за жени) Англия – Нигерия (БНТ 3)
13:30 часа (СП за жени) Австралия – Дания (БНТ 3)

ТЕНИС
18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
10:00 часа (Фехтовка) Универсиада в Чънду (Евроспорт 2)
13:25 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
16:25 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
17:00 часа (Лека атлетика) ЕП за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)
18:55 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
19:10 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)

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Спорт футбол телевизия Пловдив
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