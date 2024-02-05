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Спорт по телевизиите в понеделник, 5 февруари

  • 08:41, 05.02.2024
  • 08:50, 05.02.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-ponedelnik-5-fevruari Marica.bg
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ФУТБОЛ
21:45 часа - Италия, Серия "А": Рома - Каляри (MAX Sport 3)
22:00 часа - Англия, Висша лига: Брентфорд - Манчестър Сити (Диема Спорт 2)
22:00 часа - Испания, Ла Лига: Райо Валекано - Севиля (MAX Sport 4)
22:00 часа - Испания, Ла Лига 2: Сарагоса - Спортинг (Хихон) (MAX Sport 2)

ТЕНИС
17:00 часа - Турнир ATP 250 в Марсилия (MAX Sport 1)
21:00 часа - Турнир ATP 250 в Марсилия (MAX Sport 1)
6 февруари (вторник)
00:00 часа - Турнир ATP 250 в Кордоба (MAX Sport 3)
3:00 часа - Турнир ATP 250 в Далас (МАX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ
19:00 часа - България, Национална баскетболна лига: Черно море - Рилски спортист (MAX Sport 2)
6 февруари (вторник)
2:00 часа - Мач от НБА: Кливланд Кавалиърс - Сакраменто Кингс (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
17:30 часа - Плувни спортове, Световно първенство в Доха (Катар): скокове във вода (10 метра кула, жени, финал) (БНТ 3)
6 февруари (вторник)
2:00 часа - Мач от НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Колорадо (MAX Sport 2)

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Манчестър Сити Рома Каляри тенис
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