61
Подай сигнал Профил

Спорт по телевизиите в понеделник, 3 юни

  • 08:28, 03.06.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-ponedelnik-3-yuni Marica.bg
  • 138
  • 0
Принтирай

ФУТБОЛ
19:00 часа - Контролна среща: Гибралтар - Шотландия (Диема Спорт)
20:00 часа - Контролна среща: Хърватия - Северна Македония (Нова Спорт)
21:45 часа - Контролна среща: Англия - Босна и Херцеговина (Диема Спорт)
21:45 часа - Контролна среща: Германия - Украйна (Диема Спорт 3)

МИНИ ФУТБОЛ
19:30 часа - Европейско първенство в Сараево: Грузия - България (БНТ 3)

ТЕНИС
11:30 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 1)
12:00 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 2)

БАСКЕТБОЛ
21:30 часа - Испания, Лига Ендеса, плейофи, полуфинал, мач 4: Мурсия - Уникаха (Диема Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
4 юни (вторник)
3:00 часа - Мач от НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Флорида (MAX Sport 2)

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
Футбол спорт Ролан Гарос тенис
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати