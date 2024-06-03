Спорт по телевизиите в понеделник, 3 юни
- 08:28, 03.06.2024
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ФУТБОЛ
19:00 часа - Контролна среща: Гибралтар - Шотландия (Диема Спорт)
20:00 часа - Контролна среща: Хърватия - Северна Македония (Нова Спорт)
21:45 часа - Контролна среща: Англия - Босна и Херцеговина (Диема Спорт)
21:45 часа - Контролна среща: Германия - Украйна (Диема Спорт 3)
МИНИ ФУТБОЛ
19:30 часа - Европейско първенство в Сараево: Грузия - България (БНТ 3)
ТЕНИС
11:30 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 1)
12:00 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 2)
БАСКЕТБОЛ
21:30 часа - Испания, Лига Ендеса, плейофи, полуфинал, мач 4: Мурсия - Уникаха (Диема Спорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
4 юни (вторник)
3:00 часа - Мач от НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Флорида (MAX Sport 2)