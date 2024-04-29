Спорт по телевизиите в понеделник, 29 април
- 09:01, 29.04.2024
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
17:45 часа, efbet Лига, ЦСКА 1948 - Арда (Диема Спорт)
20:15 часа, efbet Лига, Берое - Етър (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
17:00 часа, Младежка купа на Азия, Индонезия - Узбекистан (Нова Спорт)
20:30 часа, Младежка купа на Азия, Япония - Ирак (Нова Спорт)
21:30 часа, Испания Секунда дивисион, Расинг Ферол - Мирандес (Макс Спорт 2)
21:45 часа, Италия, Дженоа - Каляри (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Англия Чемпиъншип, Престън Норт Енд - Лестър (Диема Спорт 2)
22:00 часа, Испания, Барселона - Валенсия (Макс Спорт 4)
ТЕНИС
12:00 часа, АТП Мадрид (Макс Спорт 1)
БАСКЕТБОЛ
19:00 часа, България, Балкан - ЦСКА (Макс Спорт 2)
5:00 часа (вторник), НБА, Денвър Нъгетс - Лос Анджелис Лейкърс (Диема Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:00 часа, Снукър, Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
16:30 часа, Колоездене, Обиколка на Испания (Евроспорт 2)