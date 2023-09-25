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Спорт по телевизиите в понеделник, 25 септември

  • 08:40, 25.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-ponedelnik-25-septemvri Marica.bg
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ФУТБОЛ
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Ковънтри – Хъдърсфилд (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Сегунда дивисион) Тенерифе – Еспаньол (MAX Sport 2)
22:15 часа (Португалия, Лига Португал) Спортинг (Лисабон) – Рио Аве (Ринг)

ТЕНИС
12:30 часа Турнир за мъже в Чънду (MAX Sport 1)
12:30 часа Турнир за мъже в Жухай (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:00 часа (Снукър) Бритиш Оупън (Евроспорт 1)
21:00 часа (Снукър) Бритиш Оупън (Евроспорт 1)

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Спорт футбол тенис Спортинг Лисабон
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