61
Подай сигнал Профил

Спорт по телевизиите в понеделник, 18 март

  • 07:52, 18.03.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-ponedelnik-18-mart Marica.bg
  • 101
  • 0
Принтирай

ФУТБОЛ
21:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Андора – Аморебиета (MAX Sport 2)

БАСКЕТБОЛ
На 19 март (вторник)
04:00 часа (НБА) Сакраменто Кингс – Мемфис Гризлис (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
13:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Каталуня (Евроспорт 2)

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
Спорт футбол баскетбол Сакраменто Кингс
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати