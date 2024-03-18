Спорт по телевизиите в понеделник, 18 март
- 07:52, 18.03.2024
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ФУТБОЛ
21:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Андора – Аморебиета (MAX Sport 2)
БАСКЕТБОЛ
На 19 март (вторник)
04:00 часа (НБА) Сакраменто Кингс – Мемфис Гризлис (Диема Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
13:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Каталуня (Евроспорт 2)
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