Спорт по телевизиите в понеделник, 16 септември
- 09:22, 16.09.2024
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БГ ФУТБОЛ
17:00 часа (Втора лига) Беласица – Добруджа (Диема Спорт)
19:45 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – ЦСКА (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
19:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Шорта (Ирак) – Ал Насър (САр) (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Удинезе (MAX Sport 3)
20:00 часа (Гърция, Суперлига) АЕК – Волос (Нова Спорт)
21:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Ахли Джеда (САр) – Персеполис (Иран) (Диема Спорт 3)
21:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Алмерия – Кастейон (MAX Sport 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Верона (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Райо Валекано – Осасуна (MAX Sport 4)
22:00 часа (Англия, Лига 1) Бирмингам – Рексъм (Диема Спорт 2)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)
08:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание (Евроспорт 2)
10:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание (Евроспорт 2)
11:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:00 часа (Снукър) Инглиш Оупън (Евроспорт 1)
21:00 часа (Снукър) Инглиш Оупън (Евроспорт 1)