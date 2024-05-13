Спорт по телевизиите в понеделник, 13 май
- 08:08, 13.05.2024
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БГ ФУТБОЛ
15:00 часа (Втора лига) Марек – Добруджа (Диема Спорт)
17:45 часа (efbet Лига) Етър – Локомотив (София) (Диема Спорт)
20:15 часа (efbet Лига) Ботев (Враца) – Хебър (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Монца (MAX Sport 3)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Ливърпул (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Барселона – Реал Сосиедад (MAX Sport 4)
БАСКЕТБОЛ
19:00 часа (НБЛ) Балкан – Черноморец (MAX Sport 2)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Рим (MAX Sport 1)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
17:20 часа (Световно първенство в Чехия) САЩ – Словакия (Ринг)
21:20 часа (Световно първенство в Чехия) Швейцария – Чехия (Ринг)