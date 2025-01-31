Спорт по телевизиите в петък, 31 януари

Снимки от Getty images и БГНЕС

Снимки от Getty images и БГНЕС

ФУТБОЛ

13:00 часа - Жребий за Шампионската лига (MAX Sport 3)

17:15 часа - Саудитска Професионална Лига: Ал Хилал - Ал Ахдуд (MAX Sport 3)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Нюрнберг - Дармщат (Диема Спорт 3)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Елверсберг - Карлсруе (Нова Спорт)

21:30 часа - Германия, Бундеслига: Вердер - Майнц (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Франция, Лига 1: Монпелие - Ланс (Диема Спорт)

22:00 часа - Aнглия, Чемпиъншип: Блекбърн - Престън (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Леганес - Райо Валекано (MAX Sport 4)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

11:35 часа - Биатлон: Европейско първенство във Мартел-Ван Мартело, спринт, жени (БНТ 3, Евроспорт 1)

13:00 часа - Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, жени (Евроспорт 1)

13:35 часа - Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, масов старт на 10 км, мъже (Евроспорт 1)

14:15 часа - Ски бягане: Световна купа в Коня, отборен спринт, мъже и жени (Евроспорт 1)

15:10 часа - Биатлон: Европейско първенство във Мартел-Ван Мартело, спринт, мъже (БНТ 3)

15:20 часа - Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, жени (Евроспорт 1)

17:15 часа - Ски скокове: Световна купа във Вилинген, отборно състезание (Евроспорт 2)

19:00 часа - Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, волна програма, жени (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

10:30 часа - Голф в Бахрейн (MAX Sport 1)

13:30 часа - Колоездене: Обиколка на Ал Ула, четвърти етап, мъже (Евроспорт 2)

15:30 часа - Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже (Евроспорт 2)

16:00 часа - Снукър: Германия Мастърс (Евроспорт 1)

21:00 часа - Снукър: Германия Мастърс (Евроспорт 1)

22:00 часа - Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам (Евроспорт 2)

22:15 часа - Ръгби - Шестте нации: Франция - Уелс (MAX Sport 2)

ТЕНИС

15:30 часа - Турнир ATP 250 в Монпелие (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ

21:15 часа - Евролига: Олимпиакос - Анадолу Ефес (MAX Sport 1)

21:30 часа - Евролига: Партизан - Цървена звезда (MAX Sport 3)

ВОЛЕЙБОЛ

19:30 часа - България, efbet Супер Волей: ЦСКА - Нефтохимик (MAX Sport 2)