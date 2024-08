Спорт по телевизиите в петък, 30 август

БГ ФУТБОЛ

17:00 часа - efbet Лига: Славия - Арда (Диема Спорт)

19:15 часа - efbet Лига: Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

21:30 часа - efbet Лига: ЦСКА - Ботев (Пд) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:00 часа - Жребий за Лига Европа (MAX Sport 3)

15:30 часа - Жребий за Лигата на конференциите (MAX Sport 3)

19:30 часа - Италия, Серия "А": Венеция - Торино (MAX Sport 3)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Фортуна Дюселдорф - Хановер (Диема Спорт 3)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Ян Регенсбург - Гройтер Фюрт (Нова Спорт)

21:30 часа - Германия, Бундеслига: Унион (Берлин) - Санкт Паули (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Интер - Аталанта (MAX Sport 3)

21:45 часа - Франция, Лига 1: Лион - Страсбург (Нова Спорт)

22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Лутън Таун - КПР (Диема Спорт 2)

22:15 часа - Португалия, Примейра лига: Морейренсе – Бенфика (Ринг)

ТЕНИС

7:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

18:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

19:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

14:30 часа - Формула 1: Първа тренировка за Голямата награда на Италия (Диема Спорт 3)

16:15 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже (Евроспорт 1)

17:00 часа - Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г., първи полуфинал (МАX Sport 2)

18:00 часа - Формула 1, Втора тренировка за Голямата награда на Италия (Диема Спорт 3)

20:00 часа - Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г., втори полуфинал (МАX Sport 2)

22:00 часа - Лека атлетика: Диамантена лига, турнир в Рим (MAX Sport 1)