Спорт по телевизиите в петък, 19 февруари

СВЕТОВЕН ФУТБОЛ

13:30 часа, Купа на Азия, Ирак - Япония (Нова Спорт)

16:00 часа, Купа на африканските нации, Кабо Верде - Мозамбик (Макс Спорт 2)

16:30 часа, Купа на Азия, Виетнам - Индонезия (Нова Спорт)

19:00 часа, Купа на африканските нации, Сенегал - Камерун (Макс Спорт 2)

19:30 часа, Германия Втора Бундеслига, Холщайн Кил - Айнтрахт Брауншвайг (Диема Спорт 3)

19:30 часа, Германия Втора Бундеслига, Карлсруе - Оснабрюк (Диема Спорт)

19:30 часа, Купа на Азия, Хонг Конг - Иран (Нова Спорт)

21:00 часа, Суперкупа на Италия, Интер - Лацио (Макс Спорт 3)

21:30 часа, Италия Серия "Б", Сампдория - Парма (Нова Спорт)

21:30 часа, Германия, Майнц 05 - Унион Берлин (Диема Спорт 3)

22:00 часа, Англия Чемпиъншип, Съндърланд - Хъл Сити (Диема Спорт 2)

22:00 часа, Испания, Алавес - Кадис (Макс Спорт 4)

22:15 часа, Португалия, Бенфика - Боавища (Ринг)

ТЕНИС

6:00 часа, Australian Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

БАСКЕТБОЛ

21:00 часа, Евролига, Монако - Реал Мадрид (Макс Спорт 2)

2:00 часа (събота), НБА, Шарлът Хорнетс - Сан Антонио Спърс (Диема Спорт 3)

ВОЛЕЙБОЛ

12:00 часа, България, Дея Спорт - Пирин (Макс Спорт 1)

14:30 часа, България, Нефтохимик - ЦСКА (Макс Спорт 1)

17:30 часа, България, Левски - Берое (Макс Спорт 1)

20:30 часа, България, Монтана - Хебър (Макс Спорт 1)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

12:15 часа, Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел (Евроспорт 2)

14:15 часа, Ски бягане: Световна купа в Оберхоф (Евроспорт 2)

15:05 часа, Биатлон: Световна купа в Антхолц (Евроспорт 2)

16:45 часа, Ски бягане: Световна купа в Оберхоф (Евроспорт 2)

18:55 часа, Ски скокове: Световна купа в Закопане (Евроспорт 1)

БОЙНИ СПОТОВЕ

14:30 часа, ONE Петъчна бойна вечер 50 в Банкок (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

15:30 часа, Снукър, World Grand prix (Евроспорт 1)