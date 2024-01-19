Спорт по телевизиите в петък, 19 февруари
- 08:25, 19.01.2024
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СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
13:30 часа, Купа на Азия, Ирак - Япония (Нова Спорт)
16:00 часа, Купа на африканските нации, Кабо Верде - Мозамбик (Макс Спорт 2)
16:30 часа, Купа на Азия, Виетнам - Индонезия (Нова Спорт)
19:00 часа, Купа на африканските нации, Сенегал - Камерун (Макс Спорт 2)
19:30 часа, Германия Втора Бундеслига, Холщайн Кил - Айнтрахт Брауншвайг (Диема Спорт 3)
19:30 часа, Германия Втора Бундеслига, Карлсруе - Оснабрюк (Диема Спорт)
19:30 часа, Купа на Азия, Хонг Конг - Иран (Нова Спорт)
21:00 часа, Суперкупа на Италия, Интер - Лацио (Макс Спорт 3)
21:30 часа, Италия Серия "Б", Сампдория - Парма (Нова Спорт)
21:30 часа, Германия, Майнц 05 - Унион Берлин (Диема Спорт 3)
22:00 часа, Англия Чемпиъншип, Съндърланд - Хъл Сити (Диема Спорт 2)
22:00 часа, Испания, Алавес - Кадис (Макс Спорт 4)
22:15 часа, Португалия, Бенфика - Боавища (Ринг)
ТЕНИС
6:00 часа, Australian Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)
БАСКЕТБОЛ
21:00 часа, Евролига, Монако - Реал Мадрид (Макс Спорт 2)
2:00 часа (събота), НБА, Шарлът Хорнетс - Сан Антонио Спърс (Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
12:00 часа, България, Дея Спорт - Пирин (Макс Спорт 1)
14:30 часа, България, Нефтохимик - ЦСКА (Макс Спорт 1)
17:30 часа, България, Левски - Берое (Макс Спорт 1)
20:30 часа, България, Монтана - Хебър (Макс Спорт 1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
12:15 часа, Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел (Евроспорт 2)
14:15 часа, Ски бягане: Световна купа в Оберхоф (Евроспорт 2)
15:05 часа, Биатлон: Световна купа в Антхолц (Евроспорт 2)
16:45 часа, Ски бягане: Световна купа в Оберхоф (Евроспорт 2)
18:55 часа, Ски скокове: Световна купа в Закопане (Евроспорт 1)
БОЙНИ СПОТОВЕ
14:30 часа, ONE Петъчна бойна вечер 50 в Банкок (Диема Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:30 часа, Снукър, World Grand prix (Евроспорт 1)
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