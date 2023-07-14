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Спорт по телевизиите в петък, 14 юли

  • 08:59, 14.07.2023
  • 09:04, 14.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-petak-14-yuli Marica.bg
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
18:45 часа, efbet Лига, Пирин - Берое (Диема Спорт)
21:00 часа, efbet Лига, Крумовград - Лудогорец (Диема Спорт)

ТЕНИС
15:00 часа, "Уимбълдън", полуфинали мъже (Евроспорт 2)

БОЙНИ СПОРТОВЕ
15:30 часа, ONE: Петъчни битки (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:30 часа, Колоездене: Тур дьо Франс (Евроспорт)
14:30 часа, Голф: Genesis Scottish Open (Макс Спорт 3)
23:00 часа, Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип" (Евроспорт 2)

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Спорт футбол Уимбълдън Пловдив
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