Спорт по телевизиите в петък, 14 юли
- 08:59, 14.07.2023
- 09:04, 14.07.2023
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
18:45 часа, efbet Лига, Пирин - Берое (Диема Спорт)
21:00 часа, efbet Лига, Крумовград - Лудогорец (Диема Спорт)
ТЕНИС
15:00 часа, "Уимбълдън", полуфинали мъже (Евроспорт 2)
БОЙНИ СПОРТОВЕ
15:30 часа, ONE: Петъчни битки (Диема Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:30 часа, Колоездене: Тур дьо Франс (Евроспорт)
14:30 часа, Голф: Genesis Scottish Open (Макс Спорт 3)
23:00 часа, Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип" (Евроспорт 2)
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