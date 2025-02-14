Спорт по телевизиите в петък, 14 февруари

БГ ФУТБОЛ

14:30 часа (Втора лига) Марек – Миньор (Перник) (Диема Спорт)

17:30 часа (efbet Лига) Ботев (Враца) – Локомотив (София) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

19:00 часа (Саудитска лига) Ал Хилал – Ал Рияд (MAX Sport 3)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Магдебург – Кьолн (Диема Спорт 3)

21:30 часа (Германия, Бундеслига) Аугсбург – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Торино (MAX Sport 3)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – Оксер (Диема Спорт)

22:00 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Челси (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) КПР – Дарби Каунти (Нова Спорт)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона – Хетафе (MAX Sport 4)

ТЕНИС

15:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)

18:30 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

23:30 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:15 часа (Алпийски ски) Световен шампионат в Заалбах (Евроспорт 1)

13:00 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 1)

14:15 часа (Алпийски ски) Световен шампионат в Заалбах (Евроспорт 1)

15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

18:50 часа (Формула Е) Световен шампионат в Джеда (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

17:35 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

20:15 часа (Колоездене на писта) Европейско първенство в Золдер (Евроспорт 2)

20:45 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

23:00 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)