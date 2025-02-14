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Спорт по телевизиите в петък, 14 февруари

  • 08:30, 14.02.2025
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-petak-14-fevruari Marica.bg
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Снимки от Getty images и БГНЕС   

БГ ФУТБОЛ
14:30 часа (Втора лига) Марек – Миньор (Перник) (Диема Спорт)
17:30 часа (efbet Лига) Ботев (Враца) – Локомотив (София) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
19:00 часа (Саудитска лига) Ал Хилал – Ал Рияд (MAX Sport 3)
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Магдебург – Кьолн (Диема Спорт 3)
21:30 часа (Германия, Бундеслига) Аугсбург – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Торино (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – Оксер (Диема Спорт)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Челси (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) КПР – Дарби Каунти (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона – Хетафе (MAX Sport 4)

ТЕНИС
15:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)
18:30 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)
23:30 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:15 часа (Алпийски ски) Световен шампионат в Заалбах (Евроспорт 1)
13:00 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 1)
14:15 часа (Алпийски ски) Световен шампионат в Заалбах (Евроспорт 1)
15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
18:50 часа (Формула Е) Световен шампионат в Джеда (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
17:35 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)
20:15 часа (Колоездене на писта) Европейско първенство в Золдер (Евроспорт 2)
20:45 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)
23:00 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)

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Челси Брайтън Дарби Каунти Торино Кьолн
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За автора

Дончо Донев

Дончо Донев

Екип Спорт

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