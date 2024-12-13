Спорт по телевизиите в петък, 13 декември

Снимки от Getty images и БГНЕС

Снимки от Getty images и БГНЕС

БГ ФУТБОЛ

13:00 часа - Купа на България (1/8-финал): Локомотив (Мездра) - Ботев (Враца) (Диема Спорт)

16:00 часа - Купа на България (1/8-финал): Берое - Локомотив (Пд) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

13:00 часа - Жребий за квалификациите за световно първенство 2026, зона Европа (БНТ 3, Диема Спорт 3)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Карлсруе - Ян Регенсбург (Диема Спорт 2)

19:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Херта - Пройсен Мюнстер (Диема Спорт 3)

21:30 часа - Германия, Бундеслига: Фрайбург - Волфсбург (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Франция, Лига 1: Тулуза - Сент Етиен (Диема Спорт)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Емполи - Торино (MAX Sport 3)

22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Дарби Каунти - Портсмут (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Валядолид - Валенсия (MAX Sport 4)

БАСКЕТБОЛ

19:30 часа - Евролига: Анадолу Ефес - Панатинайкос (MAX Sport 3)

21:00 часа - Испания, Лига Ендеса: Валенсия - Тенерифе (Нова Спорт)

21:30 часа - Евролига: Цървена Звезда - Олимпиакос (MAX Sport 1)

21:30 часа - Евролига: Барселона - Олимпия (Милано) (MAX Sport 2)

ВОЛЕЙБОЛ

19:30 часа - България, Суперлига: Левски - Локомотив Авиа (MAX Sport 2)

14 декември (събота)

1:30 часа - Световно клубно първенство: Лубе Чивитанова - Ал Ахли (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

10:00 часа - Световно първенство по плуване в малък басейн (25 метра) (БНТ 3)

12:00 часа - Голф (MAX Sport 1)

12:15 часа - Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, жени (Евроспорт 1)

13:20 часа - Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени (Евроспорт 2)

13:45 часа - Снукър: "Шотландия оупън" (Евроспорт 1)

15:00 часа - Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже (Евроспорт 2)

16:40 часа - Ски скокове: Световна купа в Титизее Нойщадт, мъже (Евроспорт 2)

18:30 часа - Световно първенство по плуване в малък басейн (25 метра) (БНТ 3)

18:45 часа - Ски бягане: Световна купа в Давос, отборен спринт, мъже и жени (Евроспорт 2)

20:00 часа - Голф: Грант Торнтън Инвитеншънъл (Евроспорт 2)

20:45 часа - Снукър: "Шотландия оупън" (Евроспорт 1)