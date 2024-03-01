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Спорт по телевизиите в петък, 1 март

  • 10:00, 01.03.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-petak-1-mart Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
17:30 часа (efbet Лига) Черно море – Ботев (Враца) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
19:00 часа (Саудитска лига) Ал Хилал – Ал Итихад (MAX Sport 3)
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Санкт Паули (Нова Спорт)
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Херта – Холщайн (Диема Спорт 2)
21:30 часа (Германия, Бундеслига) Фрайбург – Байерн (Диема Спорт 3)
21:30 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Милан (MAX Sport 3)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Ковънтри (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Селта – Алмерия (MAX Sport 4)
22:00 часа (Франция, Лига 1) Монако – ПСЖ (Диема Спорт)

БАСКЕТБОЛ
19:45 часа (Евролига) Фенербахче – Баскония (MAX Sport 1)
21:35 часа (Евролига) Барселона – Монако (MAX Sport 1)

ВОЛЕЙБОЛ
19:30 часа (efbet Супер Волей) Монтана – Нефтохимик (MAX Sport 2)

ТЕНИС
15:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
14:30 часа (Формула 1) Гран При на Бахрейн, трета тренировка (Диема Спорт 3)
14:55 часа (Автомобилизъм) Световен шампионат в Катар, квалификация (Евроспорт 2)
18:00 часа (Формула 1) Гран При на Бахрейн, квалификация (Диема Спорт 3)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
09:50 часа (Ски-скокове) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)
15:00 часа (Биатлон) Световна купа в Холменколен (Евроспорт 1)
16:55 часа (Ски-бягане) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)
17:45 часа (Ски-скокове) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)
19:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Аспен (Евроспорт 1)
21:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Аспен (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (Лека атлетика) Световно първенство в зала в Глазгоу (БНТ 3)
21:00 часа (Лека атлетика) Световно първенство в зала в Глазгоу (БНТ 3)
21:00 часа (Голф) PGA тур, Палм Бийч Класик (Евроспорт 2)

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Милан Лацио УБА Байерн
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