Спорт по телевизиите в петък, 1 март

БГ ФУТБОЛ

17:30 часа (efbet Лига) Черно море – Ботев (Враца) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

19:00 часа (Саудитска лига) Ал Хилал – Ал Итихад (MAX Sport 3)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Санкт Паули (Нова Спорт)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Херта – Холщайн (Диема Спорт 2)

21:30 часа (Германия, Бундеслига) Фрайбург – Байерн (Диема Спорт 3)

21:30 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Милан (MAX Sport 3)

22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Ковънтри (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Селта – Алмерия (MAX Sport 4)

22:00 часа (Франция, Лига 1) Монако – ПСЖ (Диема Спорт)

БАСКЕТБОЛ

19:45 часа (Евролига) Фенербахче – Баскония (MAX Sport 1)

21:35 часа (Евролига) Барселона – Монако (MAX Sport 1)

ВОЛЕЙБОЛ

19:30 часа (efbet Супер Волей) Монтана – Нефтохимик (MAX Sport 2)

ТЕНИС

15:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

14:30 часа (Формула 1) Гран При на Бахрейн, трета тренировка (Диема Спорт 3)

14:55 часа (Автомобилизъм) Световен шампионат в Катар, квалификация (Евроспорт 2)

18:00 часа (Формула 1) Гран При на Бахрейн, квалификация (Диема Спорт 3)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

09:50 часа (Ски-скокове) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)

15:00 часа (Биатлон) Световна купа в Холменколен (Евроспорт 1)

16:55 часа (Ски-бягане) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)

17:45 часа (Ски-скокове) Световна купа в Лахти (Евроспорт 1)

19:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Аспен (Евроспорт 1)

21:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Аспен (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

12:00 часа (Лека атлетика) Световно първенство в зала в Глазгоу (БНТ 3)

21:00 часа (Лека атлетика) Световно първенство в зала в Глазгоу (БНТ 3)

21:00 часа (Голф) PGA тур, Палм Бийч Класик (Евроспорт 2)