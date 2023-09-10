Спорт по телевизиите в неделя, 10 септември
- 09:21, 10.09.2023
- 09:42, 10.09.2023
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ФУТБОЛ
16:00 часа (Евро 2024, кв.) Казахстан – Северна Ирландия (Диема Спорт 3)
19:00 часа (Контрола) Унгария – Чехия (Диема Спорт)
19:00 часа (Евро 2024, кв.) Финландия – Дания (Диема Спорт 3)
19:00 часа (Евро 2024, кв.) Черна гора – България (БНТ 1, БНТ 3)
19:00 часа (Евро 2024, кв.) Фарьорски острови – Молдова (Нова Спорт)
21:45 часа (Евро 2024, кв.) Литва – Сърбия (Диема Спорт)
21:45 часа (Евро 2024, кв.) Албания – Полша (Диема Спорт 2)
21:45 часа (Евро 2024, кв.) Ейре – Нидерландия (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Евро 2024, кв.) Гърция – Гибралтар (Нова Спорт)
БАСКЕТБОЛ
11:30 часа (СП за мъже) САЩ – Канада (Диема Спорт 2)
15:40 часа (СП за мъже) Германия - Сърбия (Диема Спорт 2)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (ЕП за мъже) Сърбия – Чехия (Ринг)
22:00 часа (ЕП за мъже) Полша – Белгия (MAX Sport 1)
ТЕНИС
20:00 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)
РЪГБИ
18:35 часа (Световна купа) ЮАР – Шотландия (БНТ 3)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
10:00 часа (WRC) Рали Гърция (MAX Sport 1)
10:45 часа (Мото GP) Гран При на Сан Марино, загрявка (MAX Sport 2)
12:00 часа (Мото 3) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)
13:00 часа (WRC) Рали Гърция (MAX Sport 1)
13:15 часа (Мото 2) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)
13:20 часа (Суперспорт) Световен шампионат във Франция, второ състезание (Евроспорт 2)
15:00 часа (Мото GP) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)
22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Канзас Сити (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 1)
14:30 часа (Голф) Horizon Irish Open (MAX Sport 3)
15:10 часа (Паркур) Световна купа в София (БНТ 3)
15:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания (Евроспорт 1)
16:00 часа (Маунтинбайк) Свеновна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 2)
19:00 часа (Колоездене) Гран При на Фурмие (Евроспорт 1)
20:00 часа (Колоездене) Гран При на Монреал (Евроспорт 2)
20:00 часа (НФЛ) Питсбърг Стийлърс – Сан Франциско 49-ърс (MAX Sport 2)
23:20 часа (НФЛ) Ню Инглънд Пейтриътс – Филаделфия Ийгълс (MAX Sport 2)
ФУТЗАЛ
21:20 часа (ЕП за юноши) Финал (БНТ 3)
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