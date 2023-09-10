Спорт по телевизиите в неделя, 10 септември

ФУТБОЛ

16:00 часа (Евро 2024, кв.) Казахстан – Северна Ирландия (Диема Спорт 3)

19:00 часа (Контрола) Унгария – Чехия (Диема Спорт)

19:00 часа (Евро 2024, кв.) Финландия – Дания (Диема Спорт 3)

19:00 часа (Евро 2024, кв.) Черна гора – България (БНТ 1, БНТ 3)

19:00 часа (Евро 2024, кв.) Фарьорски острови – Молдова (Нова Спорт)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Литва – Сърбия (Диема Спорт)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Албания – Полша (Диема Спорт 2)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Ейре – Нидерландия (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Евро 2024, кв.) Гърция – Гибралтар (Нова Спорт)

БАСКЕТБОЛ

11:30 часа (СП за мъже) САЩ – Канада (Диема Спорт 2)

15:40 часа (СП за мъже) Германия - Сърбия (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (ЕП за мъже) Сърбия – Чехия (Ринг)

22:00 часа (ЕП за мъже) Полша – Белгия (MAX Sport 1)

ТЕНИС

20:00 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

РЪГБИ

18:35 часа (Световна купа) ЮАР – Шотландия (БНТ 3)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

10:00 часа (WRC) Рали Гърция (MAX Sport 1)

10:45 часа (Мото GP) Гран При на Сан Марино, загрявка (MAX Sport 2)

12:00 часа (Мото 3) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)

13:00 часа (WRC) Рали Гърция (MAX Sport 1)

13:15 часа (Мото 2) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)

13:20 часа (Суперспорт) Световен шампионат във Франция, второ състезание (Евроспорт 2)

15:00 часа (Мото GP) Гран При на Сан Марино (MAX Sport 2)

22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Канзас Сити (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

13:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 1)

14:30 часа (Голф) Horizon Irish Open (MAX Sport 3)

15:10 часа (Паркур) Световна купа в София (БНТ 3)

15:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания (Евроспорт 1)

16:00 часа (Маунтинбайк) Свеновна купа в Порт дю Солей (Евроспорт 2)

19:00 часа (Колоездене) Гран При на Фурмие (Евроспорт 1)

20:00 часа (Колоездене) Гран При на Монреал (Евроспорт 2)

20:00 часа (НФЛ) Питсбърг Стийлърс – Сан Франциско 49-ърс (MAX Sport 2)

23:20 часа (НФЛ) Ню Инглънд Пейтриътс – Филаделфия Ийгълс (MAX Sport 2)

ФУТЗАЛ

21:20 часа (ЕП за юноши) Финал (БНТ 3)