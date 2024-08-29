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Спорт по телевизиите в четвъртък, 29 август

  • 08:12, 29.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-chetvartak-29-avgust Marica.bg
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ФУТБОЛ
19:00 часа - Шампионска лига, жребий (MAX Sport 3)
20:00 часа - Лига Европа: Петрокуб (Молдова) - Лудогорец (Диема Спорт)
20:00 часа - Испания, Ла Лига: Жирона - Осасуна (MAX Sport 4)
22:30 часа - Испания, Ла Лига: Лас Палмас - Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)

ТЕНИС
4:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)
5:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)
12:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)
18:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)
19:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)
30 август (петък)
00:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
16:15 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже (Евроспорт 1)
17:00 часа - Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 г. (MAX Sport 2)

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Шампионска лига Лига Европа Реал Мадрид Лудогорец
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