Спорт по телевизиите в четвъртък, 27 юли

ФУТБОЛ

13:15 часа (Контрола) Ал Насър – Интер (MAX Sport 4)

20:00 часа (Лига на конференциите) ЦСКА – Сепси (Диема Спорт)

22:00 часа (Лига на конференциите) Шкупи – Левски (bTV Action)

ТЕНИС

14:00 часа Турнир за мъже в Хамбург (MAX Sport 1)

17:30 часа Турнир за мъже в Умаг (MAX Sport 3)

21:00 часа Турнир за мъже в Атланта (MAX Sport 2)

22:00 часа Турнир за мъже в Умаг (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

10:55 часа (Водна топка) СП във Фукуока: Гърция - Сърбия (БНТ 3)

12:25 часа (Водна топка) СП във Фукуока: Унгария – Испания (БНТ 3)

14:00 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)

16:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс, жени (Евроспорт 1)

18:20 часа (Фехтовка) Световно първенство в Милано (Евроспорт 2)

19:00 часа (Фехтовка) Световно първенство в Милано (Евроспорт 1)

23:00 часа (Голф) PGA тур, 3М Оупън (Евроспорт 2)