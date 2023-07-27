Спорт по телевизиите в четвъртък, 27 юли
- 07:59, 27.07.2023
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ФУТБОЛ
13:15 часа (Контрола) Ал Насър – Интер (MAX Sport 4)
20:00 часа (Лига на конференциите) ЦСКА – Сепси (Диема Спорт)
22:00 часа (Лига на конференциите) Шкупи – Левски (bTV Action)
ТЕНИС
14:00 часа Турнир за мъже в Хамбург (MAX Sport 1)
17:30 часа Турнир за мъже в Умаг (MAX Sport 3)
21:00 часа Турнир за мъже в Атланта (MAX Sport 2)
22:00 часа Турнир за мъже в Умаг (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
10:55 часа (Водна топка) СП във Фукуока: Гърция - Сърбия (БНТ 3)
12:25 часа (Водна топка) СП във Фукуока: Унгария – Испания (БНТ 3)
14:00 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)
16:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс, жени (Евроспорт 1)
18:20 часа (Фехтовка) Световно първенство в Милано (Евроспорт 2)
19:00 часа (Фехтовка) Световно първенство в Милано (Евроспорт 1)
23:00 часа (Голф) PGA тур, 3М Оупън (Евроспорт 2)
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