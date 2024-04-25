Спорт по телевизиите в четвъртък, 25 април
- 09:41, 25.04.2024
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БАСКЕТБОЛ
21:15 часа (Евролига) Панатинайкос – Макаби (Тел Авив) (MAX Sport 4)
22:00 часа (Евролига) Реал (Мадрид) – Баскония (MAX Sport 2)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Монца (MAX Sport 2)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:00 часа (Голф) ISPS Handa Championship (MAX Sport 1)
13:30 часа (Колоездене) Обиколка на Турция (Евроспорт 2)
14:55 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
15:45 часа (Модерен петобой) Световна купа в Будапеща (БНТ 3)
16:30 часа (Колоездене) Обиколка на Романдия (Евроспорт 2)
18:30 часа (Модерен петобой) Световна купа в Будапеща (БНТ 3)
20:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
22:30 часа (Голф) PGA тур, Класика на Ню Орлийнс (Евроспорт 2)