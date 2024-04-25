Спорт по телевизиите в четвъртък, 25 април

БАСКЕТБОЛ

21:15 часа (Евролига) Панатинайкос – Макаби (Тел Авив) (MAX Sport 4)

22:00 часа (Евролига) Реал (Мадрид) – Баскония (MAX Sport 2)

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Монца (MAX Sport 2)

ТЕНИС

12:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

09:00 часа (Голф) ISPS Handa Championship (MAX Sport 1)

13:30 часа (Колоездене) Обиколка на Турция (Евроспорт 2)

14:55 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

15:45 часа (Модерен петобой) Световна купа в Будапеща (БНТ 3)

16:30 часа (Колоездене) Обиколка на Романдия (Евроспорт 2)

18:30 часа (Модерен петобой) Световна купа в Будапеща (БНТ 3)

20:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

22:30 часа (Голф) PGA тур, Класика на Ню Орлийнс (Евроспорт 2)