Спорт по телевизиите в четвъртък, 21 ноември
- 09:02, 21.11.2024
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ТЕНИС
11:00 часа (Купа Дейвис) САЩ – Австралия (Диема Спорт 3)
18:00 часа (Купа Дейвис) Италия – Аржентина (Диема Спорт 3)
БАСКЕТБОЛ
18:30 часа (Евробаскет, кв.) Финландия – Грузия (Нова Спорт)
20:00 часа (Евролига) Монако – АСВЕЛ (MAX Sport 3)
21:00 часа (Евролига) Цървена звезда – Партизан (MAX Sport 1)
21:00 часа (Евробаскет, кв.) Хърватия – Босна и Херцеговина (Диема Спорт)
21:15 часа (Евролига) Олимпиакос – Баскония (MAX Sport 2)
21:30 часа (Евробаскет, кв.) Великобритания – Гърция (Нова Спорт)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (WRC) Рали Япония (MAX Sport 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Кърлинг) ЕП в Лохя, мъже (Евроспорт 1)
19:00 часа (Кърлинг) ЕП в Лохя, жени (Евроспорт 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
19:00 часа (Голф) PGA тур, RSM Класик (Евроспорт 2)