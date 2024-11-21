61
Подай сигнал Профил

Спорт по телевизиите в четвъртък, 21 ноември

  • 09:02, 21.11.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-chetvartak-21-noemvri Marica.bg
  • 216
  • 0
Принтирай

ТЕНИС
11:00 часа (Купа Дейвис) САЩ – Австралия (Диема Спорт 3)
18:00 часа (Купа Дейвис) Италия – Аржентина (Диема Спорт 3)

БАСКЕТБОЛ
18:30 часа (Евробаскет, кв.) Финландия – Грузия (Нова Спорт)
20:00 часа (Евролига) Монако – АСВЕЛ (MAX Sport 3)
21:00 часа (Евролига) Цървена звезда – Партизан (MAX Sport 1)
21:00 часа (Евробаскет, кв.) Хърватия – Босна и Херцеговина (Диема Спорт)
21:15 часа (Евролига) Олимпиакос – Баскония (MAX Sport 2)
21:30 часа (Евробаскет, кв.) Великобритания – Гърция (Нова Спорт)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (WRC) Рали Япония (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Кърлинг) ЕП в Лохя, мъже (Евроспорт 1)
19:00 часа (Кърлинг) ЕП в Лохя, жени (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
19:00 часа (Голф) PGA тур, RSM Класик (Евроспорт 2)

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
Италия Аржентина Партизан Цървена звезда
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати