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Спорт по телевизиите в четвъртък, 15 август

  • 08:07, 15.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-chetvartak-15-avgust Marica.bg
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14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1
17.30 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
20.00 „Пафос“ - ЦСКА 1948 Диема спорт
20.00 „Атлетик“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
21.00 „Жрински“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
21.30 „Гранада“ - „Албасате“ МАХ Спорт 2
22.30 „Бетис“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4
01.00 „Насионал“ - „Сао Пауло“ МАХ Спорт 4

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Ботев Пловдив Бетис Атлетико Жирона
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