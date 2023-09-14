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Спорт по телевизиите в четвъртък, 14 септември

  • 08:55, 14.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-chetvartak-14-septemvri Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
20:30 часа (efbet Лига) Левски – Пирин (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (ЕП за мъже) Полша – Словения (Ринг, MAX Sport 1)
22:15 часа (ЕП за мъже) Италия – Франция (Ринг, MAX Sport 1)

ТЕНИС
15:00 часа (Купа Дейвис) Австралия – Франция (Диема Спорт 3)
16:00 часа (Купа Дейвис) Канада – Швеция (Диема Спорт)
16:00 часа (Купа Дейвис) Чехия – Южна Корея (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Купа Дейвис) Нидерландия – САЩ (Нова Спорт)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:00 часа (Снукър) Шанхай Мастърс (Евроспорт 1)
13:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания (Евроспорт 1)
14:00 часа (Голф) BMW PGA Championship (MAX Sport 2)
14:30 часа (Снукър) Шанхай Мастърс (Евроспорт 2)

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Спорт футбол "Левски" тенис
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