Спорт по телевизиите в четвъртък, 12 декември
- 08:21, 12.12.2024
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10.00 Волейбол, „Сада Крузейро“ - „Суидад Волей“ МАХ Спорт 1
10.00 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг Евроспорт 1
15.00 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
17.30 „Астана“ - „Челси“ МАХ Спорт 3
18.30 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
19.45 „Лудогорец“ - „Алкмаар“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Виктория“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
19.45 ПАОК - „Ференцварош“ МАХ Спорт 4
19.45 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Монако“ МАХ Спорт 2
19.45 „Рома“ - „Брага“ Ринг
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг Евроспорт 1
21.45 Баскетбол, „Реал“ - „Жалгирис“ МАХ Спорт 2
22.00 „Аякс“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
22.00 „Лион“ - „Айнтрахт“ МАХ Спорт 4
22.00 „Рейнджърс“ - „Тотнъм“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Динамо“ (Киев) Ринг
01.30 Волейбол, „Тренто“ - „Сада Крузейро“ МАХ Спорт 1