Спорт по телевизиите в четвъртък, 12 декември

10.00 Волейбол, „Сада Крузейро“ - „Суидад Волей“ МАХ Спорт 1

10.00 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

15.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг Евроспорт 1

15.00 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

17.30 „Астана“ - „Челси“ МАХ Спорт 3

18.30 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3

19.45 „Лудогорец“ - „Алкмаар“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Виктория“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

19.45 ПАОК - „Ференцварош“ МАХ Спорт 4

19.45 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Монако“ МАХ Спорт 2

19.45 „Рома“ - „Брага“ Ринг

21.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг Евроспорт 1

21.45 Баскетбол, „Реал“ - „Жалгирис“ МАХ Спорт 2

22.00 „Аякс“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

22.00 „Лион“ - „Айнтрахт“ МАХ Спорт 4

22.00 „Рейнджърс“ - „Тотнъм“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Динамо“ (Киев) Ринг

01.30 Волейбол, „Тренто“ - „Сада Крузейро“ МАХ Спорт 1