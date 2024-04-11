Спорт по телевизиите в четвъртък, 11 април

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже Евроспорт 1

18.45 ЦСКА 1948 - „Лудогорец“ Диема спорт

19.45 „Виктория“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3

19.45 „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ Би Ти Ви Екшън

21.00 Баскетбол, „Макаби“ (ТА) - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 1

22.00 „Брюж“ - ПАОК МАХ Спорт 2

22.00 „Ливърпул“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

22.00 „Байер“ - „Уест Хем“ МАХ Спорт 4

22.00 „Милан“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън

22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт

21.45 „Астън Вила“ - „Лил“ Ринг