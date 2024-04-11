Спорт по телевизиите в четвъртък, 11 април
- 08:08, 11.04.2024
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12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
14.50 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.45 ЦСКА 1948 - „Лудогорец“ Диема спорт
19.45 „Виктория“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
19.45 „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ Би Ти Ви Екшън
21.00 Баскетбол, „Макаби“ (ТА) - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 1
22.00 „Брюж“ - ПАОК МАХ Спорт 2
22.00 „Ливърпул“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
22.00 „Байер“ - „Уест Хем“ МАХ Спорт 4
22.00 „Милан“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън
22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
21.45 „Астън Вила“ - „Лил“ Ринг