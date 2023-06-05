Спорт по телевизиите на 5 юни, вторник
- 09:49, 05.06.2023
- 09:54, 05.06.2023
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БГ ФУТБОЛ
18:30 часа (efbet Лига) Хебър – Берое (Диема Спорт)
18:30 часа (efbet Лига) Пирин – Спартак (Варна) (Диема Спорт 3)
18:30 часа (efbet Лига) Септември – Ботев (Враца) (Диема Спорт 2)
ФУТБОЛ
21:45 часа (Германия, Бундеслига) Хамбургер – Щутгарт (Нова Спорт)
ТЕНИС
11:30 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
12:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 2)
21:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
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