61
Подай сигнал Профил

Спорт по телевизиите на 5 юни, вторник

  • 09:49, 05.06.2023
  • 09:54, 05.06.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-na-5-yuni-vtornik Marica.bg
  • 296
  • 0
Принтирай

БГ ФУТБОЛ
18:30 часа (efbet Лига) Хебър – Берое (Диема Спорт)
18:30 часа (efbet Лига) Пирин – Спартак (Варна) (Диема Спорт 3)
18:30 часа (efbet Лига) Септември – Ботев (Враца) (Диема Спорт 2)

ФУТБОЛ
21:45 часа (Германия, Бундеслига) Хамбургер – Щутгарт (Нова Спорт)

ТЕНИС
11:30 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
12:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 2)
21:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
Спорт футбол Хамбургер Щутгарт
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати