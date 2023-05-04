Спорт по телевизиите на 4 май

БГ ФУТБОЛ

15:45 часа (efbet Лига) Пирин – Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)

18:00 часа (efbet Лига) Хебър – ЦСКА (Диема Спорт)

20:30 часа (efbet Лига) Левски – Септември (София) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

20:30 часа (Испания, Примера дивисион) Севиля – Еспаньол (MAX Sport 4)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Емполи – Болоня (Ринг)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Наполи (MAX Sport 3)

22:00 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)

23:00 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетик (Билбао) – Бетис (MAX Sport 4)

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 часа (Италия, Серия А1) Лубе Чивитанова – Тренто (MAX Sport 2)

ТЕНИС

14:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

21:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

11:30 часа (Бокс) Световно първенство в Ташкент (БНТ 3)

12:15 часа (Бокс) Световно първенство в Ташкент (БНТ 3)

13:45 часа (Бокс) Световно първенство в Ташкент (БНТ 3)

14:00 часа (Голф) Italian Open (MAX Sport 4)

16:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания, жени (Евроспорт 1)

21:00 часа (Голф) PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип" (Евроспорт 2)