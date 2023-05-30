Спорт по телевизиите на 30 май, вторник
- 08:10, 30.05.2023
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БГ ФУТБОЛ
18:00 часа (Втора лига) Миньор - Созопол (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
20:20 часа (СП до 20 г.) САЩ – Нова Зеландия (БНТ 3)
21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Каляри – Парма (Нова Спорт)
23:50 часа (СП до 20 г.) Узбекистан – Израел (БНТ 3)
БАСКЕТБОЛ
22:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Ховентут – Баскония (Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа (Лига на нациите, жени) Италия – Тайланд (MAX Sport 1)
ТЕНИС
11:30 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
12:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 2)
21:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
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