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Спорт по телевизиите на 30 май, вторник

  • 08:10, 30.05.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-na-30-may-vtornik Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
18:00 часа (Втора лига) Миньор - Созопол (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
20:20 часа (СП до 20 г.) САЩ – Нова Зеландия (БНТ 3)
21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Каляри – Парма (Нова Спорт)
23:50 часа (СП до 20 г.) Узбекистан – Израел (БНТ 3)

БАСКЕТБОЛ
22:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Ховентут – Баскония (Диема Спорт 3)

ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа (Лига на нациите, жени) Италия – Тайланд (MAX Sport 1)

ТЕНИС
11:30 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
12:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 2)
21:00 часа Турнир от Големия шлем „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)

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Спорт футбол телевизия Пловдив
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