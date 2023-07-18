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Спорт по телевизиите на 18 юли, вторник

  • 08:15, 18.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-na-18-yuli-vtornik Marica.bg
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ФУТБОЛ
18:30 часа - България, Втора лига: Черноморец (Бургас) - Марек (Дупница) (Диема Спорт)
19 юли (сряда)
1:00 часа - Копа Судамерикана: Атлетико Минейро - Коло Коло (MAX Sport 4)
3:30 часа - Копа Судамерикана: Университарио де Депортес - Коринтианс (MAX Sport 4)

TEНИС
11:30 часа - Турнир ATP 250 в Гщаад (МАX Sport 1)
12:00 часа - Турнир ATP 250 в Бостад (Швеция) (MAX Sport 3)
16:00 часа - Турнир АTP 250 в Гщаад (МАX Sport 1)
18:00 часа - Турнир ATP 250 в Бостад (Швеция) (MAX Sport 3)

КОЛОЕЗДЕНЕ
13:45 часа - "Тур дьо Франс", етап 16, мъже (Евроспорт 1)

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Спорт футбол телевизия Пловдив
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