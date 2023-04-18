Спорт по телевизиите на 18 април
- 08:01, 18.04.2023
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ФУТБОЛ
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Милуол – Бирмингам (Нова Спорт)
22:00 часа (Шампионска лига) Наполи – Милан (MAX Sport 4)
22:00 часа (Шампионска лига) Челси – Реал (Мадрид) (MAX Sport 3)
БАСКЕТБОЛ
21:30 часа (ББЛ) ЦСКА-2 – Политехника (b1b box)
ВОЛЕЙБОЛ
18:30 часа (efbet Суперволей) Нефтохимик – ЦСКА (b1b box)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Барселона (MAX Sport 1)
12:00 часа Турнир за мъже в Баня Лука (MAX Sport 2)
12:00 часа Турнир за мъже в Мюнхен (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
14:30 часа (Колоездене) Обиколка на Алпите (Евроспорт 2)
16:25 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
16:30 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)
19:00 часа (Борба) Европейско първенство в Загреб (БНТ 3)
19:00 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)
21:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
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