Спорт по телевизиите на 18 април

ФУТБОЛ

22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Милуол – Бирмингам (Нова Спорт)

22:00 часа (Шампионска лига) Наполи – Милан (MAX Sport 4)

22:00 часа (Шампионска лига) Челси – Реал (Мадрид) (MAX Sport 3)

БАСКЕТБОЛ

21:30 часа (ББЛ) ЦСКА-2 – Политехника (b1b box)

ВОЛЕЙБОЛ

18:30 часа (efbet Суперволей) Нефтохимик – ЦСКА (b1b box)

ТЕНИС

12:00 часа Турнир за мъже в Барселона (MAX Sport 1)

12:00 часа Турнир за мъже в Баня Лука (MAX Sport 2)

12:00 часа Турнир за мъже в Мюнхен (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

12:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

14:30 часа (Колоездене) Обиколка на Алпите (Евроспорт 2)

16:25 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

16:30 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)

19:00 часа (Борба) Европейско първенство в Загреб (БНТ 3)

19:00 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)

21:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)