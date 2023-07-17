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Спорт по телевизиите на 17 юли, понеделник

  • 08:31, 17.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-na-17-yuli-ponedelnik Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
18:30 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Ботев (Враца) (Диема Спорт)
20:45 часа (efbet Лига) Етър – Славия (Диема Спорт)

ТЕНИС
11:30 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)
14:30 часа Турнир за мъже в Бостад (MAX Sport 3)
16:00 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)
18:30 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:30 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)
12:00 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)

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Спорт футбол телевизия Пловдив
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