Спорт по телевизиите на 17 юли, понеделник

БГ ФУТБОЛ

18:30 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Ботев (Враца) (Диема Спорт)

20:45 часа (efbet Лига) Етър – Славия (Диема Спорт)

ТЕНИС

11:30 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)

14:30 часа Турнир за мъже в Бостад (MAX Sport 3)

16:00 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)

18:30 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

09:30 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)

12:00 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)