Шест титли за Пловдив от Държавно-отборно по плуване

Шест титли и 13 медала спечелиха пловдивските плувци от завършилото през уикенда държавното отборно първенство по плуване. На басейн "Диана" в столицата най-добре се представи тимът на Младост'91, който завърши на трето място в генералното класиране с актив от 277.99 точки.

Първите две места бяха окупирани от варненските Астери (478.12) ПСК Черно море (441.37).

Плувците на Пловдив 2019 са седми в подреждането с 214.52 точки, Спринт са 11-ти с 174.78, а съставът на ВСИ е на 28-мо място с актив от 34.15 точки.

С по два златни медала от първенството са Иван Манолов Младост'91 (50 и 100 бътерфлай) и Калина Николаева Спринт (200 съчетано и 1500 св. стил), а Матей Резашки Младост'91 има три отличия - 100 бруст злато, 100 св стил сребро и 100 бътерфлай бронз.

Класиранията на пловдивските плувци:

50 м св. стил

жени: 16. Кристиана Георгиева Младост'91 29.58

100 м св. стил

мъже: 2. Матей Резашки Младост'91 52.62, 4. Иван Манолов Младост'91 52.88

жени: 8. Тиана Темелкова Спринт 1:00.77, 11. Мария Вълчева Младост'91 1:01.59, 15. Полина Ряпова Младост'91 1:02.61, 16. Кристиана Георгиева Младост'91 1:03.62

200 м св стил

жени: 11. Мадлен Рогачева Младост'91 2:15.23, 12. Мария Вълчева Младост'91 2:15.49

400 м св. стил

жени: 4. Тиана Темелкова Спринт 4:35.63, 5. Лилияна Георгиева Спринт 4:35.73, 7. Мадлен Рогачева Младост'91 4:41.74, 8. Мария Вълчева Младост'91 4:46.83

800 м св. стил

мъже: 9. Владимир Димитров Спринт 9:10.26, 32. Илиян Михайлов Пловдив 2019 10:33.30

жени: 2. Калина Николаева Спринт 9:11.57, 3. Лилияна Георгиева Спринт 9:26.86, 6. Мадлен Рогачева Младост'91 9:44.02, 13. Ралица Илиева Спринт 10:11.36, 21. Алисия Кичукова Младост'91 10:32.84, 26. Александра Шаранкова Пловдив 2019 10:54.74, 34. Надя Рахман Пловдив 2019 11:21.32

1500 м св. стил

мъже: 4. Илиян Вардинов Пловдив 2019 17:03.41, 15. Калоян Драгнев Пловдив 2019 18:06.71, 29. Кристиан Билянов Пловдив 2019 19:30.98

жени: 1. Калина Николаева Спринт 17:44.03, 2. Лилияна Георгиева Спринт 17:54.35, 19. Алисия Кичукова Младост'91 20:39.65, 22. Габриела Стоянова Пловдив 2019 20:54.28, 27. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 21:59.19, 28. Надя Рахман Пловдив 2019 22:09.09,

50 м гръб

мъже: 3. Георги Георгиев ВСИ 27.10

жени: 3. Александра Димитрова Спринт 30.77, 8. Тереза Боом Пловдив 2019 33.44, 9. Калина Николаева Спринт 32.10, 12. Яна Кръстева Пловдив 2019 32.86, 13. Теодора Ряпова Младост'91 32.91, 16. Тереза Боом Пловдив 2019 33.20

100 м гръб

мъже: 4. Георги Георгиев ВСИ 58.92

200 м гръб

мъже: 2. Георги Георгиев ВСИ 2:06.78, 8. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:20.23

50 м бруст

мъже: 2. Симеон Станоев Младост'91 29.75, 6. Божидар Гьондров Младост'91 30.09, 15. Николай Пехливанов Пловдив 2019 31.59

жени: 6. Преслава Зокова Младост'91 35.82, 9. Лора Пехливанова Пловдив 2019 36.15, 16. Тереза Боом Пловдив 2019 37.40

100 м бруст

мъже: 1. Матей Резашки Младост'91 1:03.81, 4. Симеон Станоев Младост'91 1:05.46, 6. Божидар Гьондров Младост'91 1:08.13, 15. Николай Пехливанов Пловдив 2019 1:10.18

жени: 6. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:18.33, 8. Яница Карлова Спринт 1:20.47, 12. Преслава Зокова Младост'91 1:19.68

200 м бруст

мъже: 3. Симеон Станоев Младост'91 2:25.79, 12. Петър Петров Пловдив 2019 2:36.30, 15. Николай Пехливанов Пловдив 2019 2:44.13

жени: 8. Лора Пехливанова Пловдив 2019 3:01.84, 9. Преслава Зокова Младост'91 2:51.28, 12. Кристиана Калчева ВСИ 2:54.29

50 м бътерфлай

мъже: 1. Иван Манолов Младост'91 24.83, 4. Матей Резашки Младост'91 25.32, 11. Георги Колев Пловдив 2019 26.74

жени: 3. Александра Димитрова Спринт 29.32

100 м бътерфлай

жени: 2. Александра Димитрова Спринт 1:04.03

200 м бътерфлай

мъже: 5. Георги Колев Пловдив 2019 2:09.35

жени: 13. Живка Бонева ВСИ 2:43.59

200 м съчетано

мъже: 1. Антон Георгиев Пловдив 2019 2:13.68, 11. Костадин Михайлов Младост'91 2:17.89, 12. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:18.26, 13. Божидар Гьондров Младост'91 2:19.29

жени: 1. Калина Николаева Спринт 2:26.55, 4. Яница Карлова Спринт 2:30.28, 9. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:33.97

400 м съчетано

жени: 5. Петя Щинова Пловдив 2019 5:27.57, 6. Яница Карлова Спринт 5:28.00, 8. Яна Кръстева Пловдив 2019 5:33.47,

4х100 св стил

мъже: 3. Младост'91 (Матей Резашки, Божидар Гьондров, Костадин Михайлов, Иван Манолов) 3:36.54, 16. Пловдив 2019 (Георги Колев, Деян Влахов, Антон Георгиев, Илиян Вардинов) 3:47.88

жени: 4. Спринт (Тиана Темелкова, Александра Димитрова, Лиляна Георгиева, Калина Николаева) 4:09.02, 6. Младост'91 (Кристиана Георгиева, Мадлен Рогачева, Полина Ряпова, Малия Вълчева) 4:11.81, 13. Пловдив 2019 (Тереза Боом, Виктория Христева, Петя Щинова, Яна Кръсетва) 4:20.26

4х200 св. стил

мъже: 4. Младост'91 (Матей Резашки, Костадин Михайлов, Божидар Гьондров, Иван Манолов) 8:08.88, 11. Пловдив 2019 (Петър Петров, Георги Колев, Деят Влахов, Илиян Вардинов) 8:31.83

жени: 1. Спринт (Калина Николаева, Лиляна Георгиева, Тиана Темелкова, Александра Димитрова) 8:51.06, 4. Младост'91 (Мадлен Рогачева, Полина Ряпова, Теодора Ряпова, Мария Вълчева) 9:06.85, 17. Пловдив 2019 (Яна Кръсетва, Теодора Станева, Александра Шаранкова, Виктория Христева) 9:57.75

4х100 съчетано

смесена: 3. Младост'91 (Теодора Ряпова, Иван Манолов, Симеон Станоев, Полина Ряпова) 4:15.28, 9. Пловдив 2019 (Илиян Вардинов, Георги Колев, Лора Пехливанова, Яна Кръстева) 4:25.72, 21. ВСИ (Георги Георгиев, Живка Бонева, Кристиана Калчева, Виктор Ловчалиев) 4:44,39, DSQ Спринт (Калина Николаева, Александра Димитрова, Явор Стефанов, Владимир Димитров) 4:26.33