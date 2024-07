Световният рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина при жените, който българката постави на Световното първенство в Рим на 30 август 1987 г., официално падна днес.

Върховото постижение на Костадинова от италианската столица беше подобрено от най-добрата в дисциплината Ярослава Магучих от Украйна. На спирката от Диамантената лига в Париж, Магучих скочи 210 см, с което подобри с един сантиметър досегашния рекорд, след като вече си беше осигурила успеха в състезанието.

На 30 август 1987 г., по време на II Световното първенство по лека атлетика, зрителите по трибуните на Олимпийския стадион в Рим и милиарди пред ТВ екраните станаха свидетели на феноменалното постижение на Стефка Костадинова. Председателят на Българския олимпийски комитет е (БОК) е призната за най-великата в историята на тази дисциплина, а нейният рекорд на рекордите е увековечен пред музея на МОК в Лозана и в нашите сърца.

Втора и трета съответно останаха Никола Олислагърс (Австралия) и Ангелина Топич (Сърбия) с 201 и 198 см респективно.

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!



The previous record by Stefka Kostadinova has stood for 37 years.pic.twitter.com/vFdiV3kehS