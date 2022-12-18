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Само 15 атлети на турнир "Скокове", организиран от СКЛА "Ботев"

  • 18:58, 18.12.2022
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/samo-15-atleti-na-turnir-skokove-organiziran-ot-skla-botev Marica.bg
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РЕЗУЛТАТИ: Скок дължина жени: 1. Галина Николова (П.Павлов Враца) 6.16 м, 2. Радина Величкова (Ботев Пд) 6.03, 3. Вивиан Кръстева (Рилски атл Самоков) 5.84, 4. Петя Бозукова (Ботев Пд) 5.72, 5. Сияна Бръмбарова (Енерджи Пд) 5.70, 6. Пламена Чакърова (Ботев Пд) 5.69, 7. Маги Димитрова (Лок Пд) 5.22

Скок дължина момичета под 16 год. 1. Дияна Ангелова (Ботев Пд) 5.43, 2. Рая Кутинчева (Ботев Пд) 5.23, 3. Николета Бозукова (Ботев Пд) 5.04м

Троен скок мъже: 1. Димитър Ташев (М.Желев) 15.20, 2. Мартин Точев (Славия) 14.43, 3. Васил Русенов (Лок Пд) 14.14

Троен скок жени 1. Александра Начева (Ботев Пд) 13.51, 2. Надежда Враджева (Ботев Пд) 12.31 м.

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