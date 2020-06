Съботният спорт по телевизиите

ТЕНИС

18:15 часа Благотворителен турнир (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

22:30 часа (НАСКАР) Състезание в Поноконо (MAX Sport 1)

БГ ФУТБОЛ

18:45 часа (efbet Лига) Славия – ЦСКА (Диема Спорт)

21:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Локомотив (Пловдив) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Престън – Кардиф (Нова Спорт, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 6 HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), Sky Sports Football UK / HD

14:30 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Уулвърхемптън (Диема Спорт 2, BT Sport 1 / HD, BT Sport Extra 1, BT Sport Ultimate 4K, Canal+ France / HD

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетик (Билбао) – Майорка (MAX Sport 4, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3 HD, C More Stream Finland, C More Stream Sweden

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхенгладбах) – Херта (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Унион (Берлин) – Фортуна (Дюселдорф) (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 13 HD, Sky Bundesliga 10 HD)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Аугсбург – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 13 HD, beIN Sports MENA 7 HD, BT Sport Extra 1, Sky Bundesliga 4 HD)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Дортмунд) – Хофенхайм (Евроспорт 2 комбинирано, 5 SPORT Israel / HD, 5 STARS Israel / HD, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 5 HD max, beIN Sports MENA 4 HD

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Волфсбург – Байерн (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect FRANCE, beIN Sports France 3 HD, BT Sport 2 / HD, Sky Bundesliga 2 HD

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Майнц (Евроспорт 2 комбинирано, 5 PLUS Israel / HD, 5 SPORT Israel / HD

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Айнтрахт (Франкфурт) – Падерборн (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect FRANCE, beIN Sports France 8 HD max, Fox Sports 12 Nederland, Sky Bundesliga 8 HD)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердeр – Кьолн (Евроспорт 2 комбинирано, beIN Connect FRANCE, beIN Sports France 9 HD max, Sky Bundesliga 9 HD)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Фрайбург – Шалке 04 (Евроспорт 2 комбинирано, Sky Bundesliga 6 HD)

17:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Лийдс – Фулъм (Нова Спорт, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 10 HD max, beIN Sports MENA 11 HD

18:00 часа (Испания, Примера дивисион) Селта – Барселона (MAX Sport 4, Sport+ HD, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 3 HD

18:00 часа (Испания, Сегунда дивисион) Депортиво (Ла Коруня) – Понферадина (Movistar LaLiga 1 / HD, Movistar LaLiga 2 / HD, Movistar LaLiga 3 / HD, Movistar LaLiga 4K UHD, YouTube: LaLiga 2)

18:15 часа (Италия, Серия „А“) Бреша – Дженоа (MAX sport 3, C More Stream Sweden, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ONE2 Sport Israel / HD, Premier Player [$/geo/R

19:30 часа (Англия, ФА Къп) Норич – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2, BBC iPlayer (geo/R), BBC One / HD, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 1 HD, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 2 HD

20:30 часа (Испания, Примера дивисион) Осасуна – Леганес (MAX Sport 4, Sport+ HD, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 13 HD

20:30 часа (Италия, Серия „А“) Каляри – Торино (MAX Sport 3, More Stream Sweden, CBC Sport HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ONE2 Sport Israel / HD, Premier Player [$/geo/R

20:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Кадис – Тенерифе (GOL (España), Movistar LaLiga 1 / HD, Movistar LaLiga 2 / HD, Movistar LaLiga 4K UHD, YouTube: LaLiga 2)

20:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Лас Палмас – Елче (#Vamos / HD, Movistar LaLiga 1 / HD, Movistar LaLiga 3 / HD, Movistar LaLiga 4K UHD, YouTube: LaLiga 2 )

21:30 часа (Норвегия, Елитсериен) Волеренга – Викинг (Евроспорт 1)

22:45 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Фиорентина (MAX Sport 3, C More Stream Sweden, CBC Sport HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), Football HD (tjk), ONE2 Sport Israel / HD

22:45 часа (Испания, Сегунда дивисион) Расинг (Сантандер) – Албасете (Movistar LaLiga 1 / HD, Movistar LaLiga 2 / HD, Movistar LaLiga 3 / HD, Movistar LaLiga 4K UHD, YouTube: LaLiga 2)

23:00 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетико (Мадрид) – Алавес (MAX Sport 4, Sport+ HD, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 3 HD, C More Stream Finland, C More Stream Sweden