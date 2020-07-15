Резултатите от турнир по лека атлетика "Пловдив"
- 15.07.2020 | 14:17
- 15.07.2020 | 14:32
- Юлиян Ангелов
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Резултатите от международния турнир по лека атлетика "Пловдив", провел се на 14 юли 2020 година
100 метра
мъже: 1 Светлин Иванов Ботев Пд 10.33, 2 Слави Мутафов Атлетик Сф 10.80, 3 Георги Христов Славия 10.87, 4 Иван Булкин Локомотив Русе 10.90, 5 Венелин Георгиев Локомотив Русе 11.04, 6 Радин Вълчев Локомотив Русе 11.08, 7 Венелин Камбуров Локомотив Пд 11.11, 8 Светослав Иванов Дунав 11.21
жени: 1 Елена Митева Костенец 11.79, 2 Никол Андонова Костенец 12.02, 3 Мартина Писачева Локомотив Пд 12.07, 4 Кристина Борукова Тракия 96 12.27, 5 Виктория Тенчева Тракия 96 12.58, 6 Ива Александрова Спортико 12.60, 7 Габриела Георгиева Тракия 96 12.62, 8 Пламена Миткова Локомотив Пд DNS
3000 метра
мъже: 1 Иво Балабанов Мездра 8,13,35, 2 Йоло Николов Орхание 8,16,82, 3 Мирослав Спасов Мездра 8,55,03, 4 Кристиян Кирилов Младост Блгр 9,10,63, 5 Александър Спасов Младост Блгр 9,11,38, 6 Гени Семковски Тракия 96 9,27,22, 7 Мартин Балабанов Мездра 9,31,25, 8 Чудомир Черногоров Евър Вн 9,43,48, 9 Даниел Кубашлиев Русе Кар 9,45,89, 10 Минчо Давидов Тракия 96 9,52,05, 11 Вангел Димитров Атлет Поморие 9,57,21, 12 Димитър Генов Младост Блгр 10,22,00, 13 Величко Манолов Тракия Пд 10,55,76, 14 Никола Петков Галакси 12,19,60, 15 Мехмет Мехмет Лудогорец DNS, 16 Иван Колев Попов Берое DNS
жени: 1 Милица Мирчева Мездра 9,06,77, 2 Девора Аврамова Берое 9,59,68, 3 Маргарита Радева Орловец 93 Гб 10,38,93, 4 Паолина Грозева Тракия 96 12,00,38, 5 Виктория Руменова Лудогорец 12,34,67, 6 Силвия Младенова Младост Блгр 12,52,71, 7 Николина Панчева Евър Вн 12,54,49, 8 Екатерина Грозева Тракия 96 13,13,63, 9 Елена Иванова СПОРТИКО 14,16,44
400 метра
жени: 1 Кристина Борукова Тракия 96 55.42, 2 Андреа Савова Спортико 58.65, 3 Викториа Тенчева Тракия 96 60.36, 4 Венеса Ханджийска Джордан 60.87, 5 Габриела Георгиева Тракия 96 61.45, 6 Ева Петкова Орловец 93 Гб 62.43, 7 Таня Димитрова Локомотив Русе 63.43, 8 Симона Габровска КЛАСА 65.06, 9 Мелани-Роуз Чолова КЛАСА 65.57, 10 Василена Накова Лудогорец 67.34, 11 Надка Начова Тракия 96 69.30, 12 Виктория Руменова Лудогорец 70.55, 13 Лидия Заирова Тракия Пд 70.85, 14 Красимира Василева Лудогорец 74.27, 15 Цветелина Гемишева Тракия 96 DNS, 16 Катя Христова Костенец DNS, 17 Луиза Димова Локомотив Пд DNS, 18 Ванеса Янкова КЛАСА DNS
скок дължина
мъже: 1 Даниел Добрев Локомотив Пд 7.50, 2 Димитър Ташев Сливен 7.16, 3 Момчил Караилиев Сливен 7.10, 4 Орлин Орлинов Сливен 7.08, 5 Георги Цонов Ботев Пд 7.01, 6 Красимир Кирчев 6.29, 7 Пеньо Кунчев Галакси 6.25, 8 Костадин Костов Галакси 6.15, 9 Радой Габриел Овидиу Румъния 4.15, 10 Николай Божков Средногорски атлет 3.10, 11 Атанас Иванов Локомотив Пд NM, 12 Лъчезар Вълчев Лудогорец 6,44 изв.к
Троен скок
мъже: 1 Георги Цонов Ботев Пд 16.10, 2 Мартин Точев Сливен 14.08, 3 Цветослав Горчев Локомотив Пд 13.45
жени: 1 Габриела Петрова Локомотив Пд 14.38, 2 Димана Йорданова Лудогорец 12.15, 3 Стефани Василева Джордан 11.60, 4 Елина Ковачева Феникс NM, 5 Гита Додова Ввраца DNS
Овчарски скок
мъже: 1 Алекс Любенов Приорити 460, 2 Юлиан Минчев Тракия 96 320, 3 Мартин Неделев Тракия 96 320, 4 Ангел Бахчеванов Тракия 96 300, 5 Ивайло Манчев Тракия 96 280, 6 Пламен Писков Тракия 96 DNF, 7 Николай Иванов Дунав DNF, 8 Евгени Енев Тракия 96 DNF
жени: 1 Йова Петрова Дунав 330, 2 Мария Капушева Тракия 96 320, 3 Рибарова-Димитрова Дунав 280, 4 Ванеса Димитрова Тракия 96 260, 5 Яна Иванова Дунав 240, 6 Лора Генова Дунав 240
Копие
жени: 1 Михаела Петкова КЛАСА 53.53, 2 Лили Стойчева Атлетик Хасково 49.20, 3 Венелина Петкова Тракия 96 43.05, 4 Елена Узунова Джордан 41.76, 5 Ванеса Хаджийска Слави топ 38.58, 6 Ива Александрова Спортико 33.00, 7 Дияна Булкина Тракия 96 28.68, 8 Пламена Байрактарова Тракия 96 25.95
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