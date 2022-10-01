Пловдив излъчи новите шампиони на България при мъжете и девойките
- 13:20, 01.10.2022
- 13:28, 01.10.2022
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Над 160 боксьори от 40 клуба се качиха на ринга в залата на боксов клуб "Ботев" (Пловдив) в битка за медалите от държавното лично първенство при мъжете и девойките.
Най-интересен във финалния ден на шампионата, бе мачът между националите Рами Киуан и Уилиам Чолов. Те се срещнаха в директен сблъсък за златния медал в категория до 75 килограма. След много равностоен двубой, в който двамата си размениха надмощие, победата все пак отиде в ръцете на Рами Киуан. Той стигна до успех с 2:1 съдийски гласа.
Сериозна битка си спретнаха и в категория до 67 килограма, където Румен Руменов надделя драматично над Пламен Янков. Националът спечели също с 2:1 гласа, като срещата можеше да отиде във всяка една от двете посоки.
Шампионите в отделните категории:
51 кг – Ергюнал Сабри, Арда
54 кг – Ясен Радев, Левски Сф
57 кг – Хавиер Диас, БВС
60 кг – Красимир Джуров, Левски Сф
63.5 кг – Радослав Росенов, Русе
67 кг – Румен Руменов, Балкан
71 кг – Николай Коев, Русе
75 кг – Рами Киуан, Червен бряг
80 кг – Кристиян Николов, ЦСКА
86 кг – Никита Горбатенко, БВС
92 кг – Кристиян Димитров, АСК Сливен
+92 кг – Йордан Морехон, БВС
Шампионките в отделните категории:
46 кг – Роберта Хаджийска, Локомотив Сф
48 кг – Дилиана Петрова, Локомотив ГО
50 кг – Милена Николова, Победа Бс
52 кг – Николинка Бояджиева, Ивайло ВТ
54 кг – Кристина Станева, Мизия 80
57 кг – Румяна Александрова, Локомотив Сф
60 кг – Катерина Тончева, БВС
63 кг – Пресиана Данаилова, Добруджа
66 кг – Габриела Ценкова, Файт
70 кг – Татяна Любенова, Локомотив Сф
75 кг – Дарина Джакова, Пирин
81 кг – Рая Доброслав, Спарта Монтана
+81 кг – Ростислава Христова, Добруджа
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