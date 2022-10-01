Над 160 боксьори от 40 клуба се качиха на ринга в залата на боксов клуб "Ботев" (Пловдив) в битка за медалите от държавното лично първенство при мъжете и девойките.

Най-интересен във финалния ден на шампионата, бе мачът между националите Рами Киуан и Уилиам Чолов. Те се срещнаха в директен сблъсък за златния медал в категория до 75 килограма. След много равностоен двубой, в който двамата си размениха надмощие, победата все пак отиде в ръцете на Рами Киуан. Той стигна до успех с 2:1 съдийски гласа.

Сериозна битка си спретнаха и в категория до 67 килограма, където Румен Руменов надделя драматично над Пламен Янков. Националът спечели също с 2:1 гласа, като срещата можеше да отиде във всяка една от двете посоки.

Шампионите в отделните категории:

51 кг – Ергюнал Сабри, Арда

54 кг – Ясен Радев, Левски Сф

57 кг – Хавиер Диас, БВС

60 кг – Красимир Джуров, Левски Сф

63.5 кг – Радослав Росенов, Русе

67 кг – Румен Руменов, Балкан

71 кг – Николай Коев, Русе

75 кг – Рами Киуан, Червен бряг

80 кг – Кристиян Николов, ЦСКА

86 кг – Никита Горбатенко, БВС

92 кг – Кристиян Димитров, АСК Сливен

+92 кг – Йордан Морехон, БВС

Шампионките в отделните категории:

46 кг – Роберта Хаджийска, Локомотив Сф

48 кг – Дилиана Петрова, Локомотив ГО

50 кг – Милена Николова, Победа Бс

52 кг – Николинка Бояджиева, Ивайло ВТ

54 кг – Кристина Станева, Мизия 80

57 кг – Румяна Александрова, Локомотив Сф

60 кг – Катерина Тончева, БВС

63 кг – Пресиана Данаилова, Добруджа

66 кг – Габриела Ценкова, Файт

70 кг – Татяна Любенова, Локомотив Сф

75 кг – Дарина Джакова, Пирин

81 кг – Рая Доброслав, Спарта Монтана

+81 кг – Ростислава Христова, Добруджа