Неделният спорт по телевизията

ДРУГИ СПОРТОВЕ

17:00 часа (Снукър) Шампионска лига (Евроспорт 1)

22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Атланта (MAX Sport 1)

БГ ФУТБОЛ

20:30 часа (efbet Лига) Берое – Черно море (Диема Спорт)



ФУТБОЛ

13:30 часа (Полша, Екстракласа) Раков (Честохова) – ЛКС Лодз (Canal+ Sport 3 HD (poland), Canal+ Sport HD (poland), nSport+ / HD, Planet Sport 1 HD Croatia)

14:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Волфсбург (Евроспорт 2, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 1 HD, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 5 HD, Belarus 5 Internet (geo/R),

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Ерцгебирге (Ауе) – Карлсруе (beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 2 HD, Digi Sport 4 (rom), Eleven Sports 3 Poland HD, Sky Bundesliga 5 HD, Sport 4 Israel / HD, Telekom Sport RO 3 / HD, Telekom Sport RO 4 / HD)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хановер – Хайденхайм (beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 3 HD, Cosmote Sport 8 HD, Digi Sport 3 (rom), Eleven Sports 2 Poland HD, Eleven Sports 3 Poland HD, Sky Bundesliga 4 HD, Sport 3 Israel / HD, Telekom Sport RO 4 / HD)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Щутгарт – Оснабрюк (5 PLUS Israel / HD, 5 SPORT Israel / HD, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 4 HD, Cosmote Sport 7 HD, DAZN 1 Bar Deutsch HD, Digi Sport 2 (rom) / HD, Digi Sport 3 (rom), Digi Sport 4 (rom), Eleven Sports 1 Poland HD, Eleven Sports 2 Portugal HD, Eleven Sports 4 Poland HD, Sky Bundesliga 3 HD, Sport 2 Israel / HD, Sport 3 Israel / HD, Sport 4 Israel / HD, Telekom Sport RO 2 / HD)

16:00 часа (Беларус Премиер лига) Витебск – БАТЕ (Борисов) (Диема Спорт 2, Belarus 5 Internet (geo/R), Belarus 5 TV, MATCH! Futbol 1 / HD, Sport 1 Ukraine)

16:00 часа (Полша, Екстракласа) АРКА (Гдиня) – Шльонск (Вроцлав) (Canal+ Sport 3 HD (poland), Canal+ Sport HD (poland), Planet Sport 1 HD Croatia)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Унион (Берлин) – Шалке 04 (Евроспорт 2, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 1 HD, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 5 HD, Belarus 5 Internet (geo/R), Belarus 5 TV, BT Sport 1 / HD, Сosmote Sport 1 HD, Digi Sport 1 (rom) / HD, Eleven Sports 1 Portugal HD, EuroSport 2 Bundesliga / HD, Futbol 2 (ukraine) HD

18:00 часа (Дания, Суперлига) ФК Копенхаген – Рандерс (Premier Player [$/geo/R], Premier Sports 1 HD)

18:00 часа (Австрия, Бундеслига) Волфсбергер – ЛАСК (Линц) (5 PLUS Israel / HD, ORF Eins / HD, Sky Go Germany, Sky Sport Austria 1 HD [SC], Sky Sport Austria 2 HD)

18:00 часа (Беларус, Премиер лига) Белшина – Динамо (Минск) (Belarus 5 Internet (geo/R), Belarus 5 TV, MATCH! Futbol 1 / HD, Sport 1 Ukraine)

18:00 часа (Австрия, Бундеслига) Хартберг – Ред Бул Залцбург (Canal+ Sport HD (poland), Sky Go Germany, Sky Sport Austria 1 HD [SC], Sky Sport Austria 3 HD)

18:30 часа (Полша, Екстраклса) Висла (Краков) – Легия (Варшава) (Canal+ 4K UHD (poland), Canal+ Poland / HD, Canal+ Sport 3 HD (poland), Canal+ Sport HD (poland), FreeSports UK HD, Planet Sport 1 HD Croatia, Sport 3 Israel / HD, Sportdigital TV HD)

19:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Аугсбург – Кьолн (Евроспорт 2, eIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1 HD, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 5 HD, BT Sport 1 / HD, Cosmote Sport 3 HD, Digi Sport 1 (rom) / HD,

19:15 часа (Гърция, Суперлига) АЕЛ Лариса – Астерас Триполис (Nova Sports 2 HD (cyprus), Nova Sports 2 HD (hellas), SportKlub 2 (slovenia)

19:30 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Олимпиакос (Nova Sports 2 HD (hellas), SportKlub 2 (slovenia)

19:45 часа (Израел, Лигат Ал) Секция (Нес Циона) – Макаби (Нетаня) (Sport 2 Israel / HD)

20:00 часа (Беларус, Премиер лига) Шахтьор (Солигорск) – Енергетик (Минск) (Диема Спорт 2, 5 PLUS Israel / HD, 5 SPORT Israel / HD, Belarus 5 Internet (geo/R), Belarus 5 TV, МATCH! Futbol 1 / HD, Sport 1 Ukraine, SportKlub 3 (serbia) HD)

20:00 часа (Чешко първенство) Славия (Прага) – Виктория (Пилзен) (Look Plus RO / HD, Sportdigital TV HD)

20:30 часа (Австрия, Бундеслига) Рапид (Виена) – Щурм (Грац) (Sky Go Germany, Sky Sport Austria 1 HD)

20:45 часа (Израел, Лигат Ал) Макаби (Хайфа) – Апоел (Хайфа) (Sport 4 Israel / HD)

23:00 часа (Португалия, „А“ Лига) Рио Аве – Пасош де Ферейра (Sport TV1 (portugal) / HD, Sport TV3 (portugal) / HD)