Неделен спорт по телевизията

ТЕНИС

17:50 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

19:00 часа Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)





БАСКЕТБОЛ

22:30 часа (НБА) Маями Хийт – Милуоки Бъкс (Диема Спорт 2)



ДРУГИ СПОРТОВЕ

09:00 часа (WRC) Рали Естония (MAX Sport 2)

11:50 часа (Мотоциклетизъм) Супербайк в Теруел (Евроспорт 1)

13:00 часа (Автомобилизъм) Порше Суперкупа на „Монца“ (Евроспорт 1)

13:00 часа (WRC) Рали Естония (MAX Sport 2)

13:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Италия (Евроспорт 2)

14:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

14:30 часа (Голф) Андалусия Мастърс (MAX Sport 2)

16:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Италия (Евроспорт 2)

16:10 часа (Формула 1) Гран При на Италия (Диема Спорт)

17:00 часа (Хокей на лед, КХЛ) Ак Барс (Казан) – СКА (Санкт Петербург) (Нова Спорт)

ПЛАЖЕН ФУТБОЛ

18:00 часа (Турнир в Португалия) Украйна – Франция (MAX Sport 3)

19:30 часа (Турнир в Португалия) Португалия – Швейцария (MAX Sport 3)

ЖЕНСКИ ФУТБОЛ

11:00 часа (Държавно първенство) Севлиево Лейдис – Пирин Лейдис (Нова Спорт)

ФУТБОЛ

14:00 часа (Англия, Купа на Лигата) Брентфорд – Уикъмб (Диема Спорт 2, Аrena Sport 1 HD BiH, Arena Sport 1 HD Montenegro, Arena Sport 1 HD Serbia, Arena Sport 3 HD Croatia, beIN Connect FRANCE, beIN Sports France 1 HD, Cytavision Sports 3 HD, DAZN Canada [$] (geo/R), Digi Sport 1 (hun) / HD, ESPN+ USA [$] (geo/R), MATCH! Futbol 3 / HD, Setanta Sports 2 Eurasia HD, Setanta Sports Ukraine HD, Sky Sports Football UK / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sky Sports Ultra HD1 (4K), Sport 2 Israel / HD, Turkmenistan Sport / HD, TV3 Sport HD Denmark, V Sport 1 HD (sweden), V Sport 2 HD (norge), ViaPlay (denmark) / HD, ViaPlay (finland) / HD, ViaPlay (norway) / HD, ViaPlay (sweden) / HD)

16:00 часа (Лига на нациите) Уелс – България (БНТ 1, БНТ 3, 6’Eren (den) / HD, Astro SuperSport 3, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 3 HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 2 HD, Cytavision Sports 4 HD, DAZN 1 Bar Deutsch HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), Dplay.dk [$] (geo/R), ESPN 3 Stream [$] (geo/R), EuroSport Player Dansk, Futbol 1 (ukraine) HD, L´Équipe TV / HD (France), MATCH! Futbol 1 / HD, MATCH! TV [online] ($/geo/R), OLL TV Player [$/geo/R], Optus Sport [$] (geo/R), Polsat Sport Extra / HD, QazSport / HD, QQ Sports [$] (geo/R), S Sport 2 (turkey), S Sport+ Turkey online, S4C Digital / HD, Silk Sport HD 1, Sky Sports *RED button, Sky Sports Main Event / HD, Sky Sports MIX / HD, Sky Sports Premier League / HD, Sport 1 (czech/svk) HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport 1 Israel / HD, Sport 24 At Sea Extra, Sport TV1 (portugal) / HD, SportKlub 1 (slovenia), SportKlub 2 (croatia) HD, SportKlub 2 (serbia) HD, Stöd 2 Sport 2 / HD, SuperSport Premier League (rsa), TV2 Sport 1 HD (norge), TV2sumo.no [$] (geo/R), TV3 Sport HD Baltic, V Sport Jalkapallo HD, ViaPlay (finland) / HD)

16:00 часа (Лига на нациите) Андора – Фарьорски острови (5 PLUS Israel / HD, Astro SuperSport 4, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 4 HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 3 HD, Cytavision Sports 5 HD, DAZN 2 Bar Deutsch HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ESPN+ USA [$] (geo/R), Futbol 2 (ukraine) HD, KVF Sjónvarp (faroes), L´Équipe TV Online (geo/R), MATCH! TV [online] ($/geo/R), OLL TV Player [$/geo/R], Optus Sport [$] (geo/R), Polsat Sport Premium 1 HD, QQ Sports [$] (geo/R), Sky Sports *RED button, Sky Sports Football UK / HD, Sport 2 (hungary) / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, SportKlub 3 (slovenia), SuperSport Football Plus HD (n), TV2 Sport Premium HD, TV2sumo.no [$] (geo/R), ViaPlay (finland) / HD)

19:00 часа (Лига на нациите) Ейре – Финландия (5 STARS Israel / HD, 6’Eren (den) / HD, Astro SuperSport 2, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 3 HD, C More Fotboll HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 9 HD, Cytavision Sports 5 HD, DAZN 2 Bar Deutsch HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), Dplay.dk [$] (geo/R), ESPNews (usa), EuroSport Player Dansk, Futbol 1 (ukraine) HD, L´Équipe TV Online (geo/R), MATCH! Futbol 1 / HD, MATCH! TV / HD, MATCH! TV [online] ($/geo/R), OLL TV Player [$/geo/R], Optus Sport [$] (geo/R), Polsat Sport News HD, QQ Sports [$] (geo/R), Sky Sports *RED button, Sky Sports Football UK / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport 2 (czech/svk) HD, Sport 24 At Sea Extra, Sport TV2 (portugal) / HD, SportKlub 2 (croatia) HD, SportKlub 2 (serbia) HD, SportKlub 4 (slovenia), Stöd 2 Sport 2 / HD, SuperSport MáXimo 1 (rsa), SuperSport Premier League (rsa), TV2 Sport 1 HD (norge), TV2sumo.no [$] (geo/R), V Sport Jalkapallo HD, ViaPlay (finland) / HD)

19:00 часа (Лига на нациите) Унгария – Русия (Astro SuperSport 1, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 4 HD, C More Stream Sweden, Channel 1 Russia HD (Perviy), Cosmote Sport 3 HD, Cytavision Sports 4 HD, DAZN 1 Bar Deutsch HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), Eleven Sports 1 Belgium, ESPN+ USA [$] (geo/R), Football HD (tjk), L´Équipe TV / HD (France), M4 Sport / HD (hungary), MATCH! Premier / HD, MATCH! Premier Online ($/geo/R), MATCH! TV [online] ($/geo/R), Optus Sport [$] (geo/R), Polsat Sport / HD, QQ Sports [$] (geo/R), S Sport 2 (turkey), S Sport+ Turkey online, Silk Sport HD 1, Sky Sports *RED button, Sky Sports Premier League / HD, Sport 1 (czech/svk) HD, Sport 1 Israel / HD, Sport TV1 (portugal) / HD, SportKlub 1 (croatia) HD, SportKlub 1 (montenegro) HD, SportKlub 1 (serbia) HD, SportKlub 2 (slovenia), SuperSport Football Plus HD (n), SuperSport PSL HD (rsa), TV2 Sport Premium HD, TV2sumo.no [$] (geo/R), TV3 Sport HD Baltic, V Sport Urheilu / HD, ViaPlay (finland) / HD)

19:00 часа (Лига на нациите) Словения – Молдова (Astro SuperSport 4, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 5 HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 2 HD, Cytavision Sports 6 HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ESPN+ USA [$] (geo/R), Futbol 2 (ukraine) HD, L´Équipe TV Online (geo/R), MATCH! Futbol 2 / HD, MATCH! TV [online] ($/geo/R), OLL TV Player [$/geo/R], Optus Sport [$] (geo/R), Prime TV Moldova, QQ Sports [$] (geo/R), Sky Sports *RED button, Sport 2 Israel / HD, Sport TV3 (portugal) / HD, SportKlub 1 (slovenia), SportKlub 5 (croatia), SportKlub 5 (serbia), TV2sumo.no [$] (geo/R), ViaPlay (finland) / HD)

21:30 часа (благотворителен мач на УНИЦЕФ) Англия XI – Сокър Ейд Уърлд XI (ITV (England) / HD, ITV HUB (geo/R), STV (Scotland) / HD, STV Player (geo/R), UTV (Northern Ireland) / HD)

21:45 часа (Лига на нациите) Швейцария – Германия (БНТ 3), 20 Mediaset (Italia) / HD, 5 SPORT Israel / HD, 6’Eren (den) / HD, Astro SuperSport 3, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 11 HD, beIN Sports MENA 3 HD, C More Fotboll HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 2 HD, Cytavision Sports 5 HD, Dplay.dk [$] (geo/R), Eleven Sports 1 Belgium, ESPN+ USA [$] (geo/R), Sport TV2 (portugal) / HD, SportKlub 1 (montenegro) HD, SportKlub 1 (serbia) HD, SportKlub 2 (slovenia), SRF Zwei HD (Schweiz), Stöd 2 Sport 2 / HD, SuperSport 3 HD (alb), SuperSport Football Plus HD (n), SuperSport PSL HD (rsa), TV12 HD (sweden), TV2 Sport 1 HD (norge), TV2sumo.no [$] (geo/R), V Sport Jalkapallo HD, ViaPlay (finland) / HD, Virgin Media Sport HD, Virgin Media Two / HD, ZDF / HD)

21:45 часа (Лига на нациите) Испания – Украйна (БНТ 2, Asr TV (Afghanistan), Astro SuperSport 4, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 1 HD, Belarus 5 Internet (geo/R), Belarus 5 TV, C More Stream Sweden, Canal 9 (denmark) / HD, Cosmote Sport 3 HD, Sport 1 (czech/svk) HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport 4 Israel / HD, Sport TV1 (portugal) / HD, Sportkanalen HD, SportKlub 2 (croatia) HD, SportKlub 2 (serbia) HD, SportKlub 3 (slovenia), Stöd 2 Sport 3, SuperSport 4 HD (alb), SuperSport MáXimo 1 (rsa), SuperSport Premier League (rsa), Telekanal Ukraine / HD, TV2 Sport Premium HD, TV2sumo.no [$] (geo/R), TV3 Sport 2 HD Baltic, TVE La 1 / HD, V Sport Urheilu / HD, Varzish Sport HD (tjk), ViaPlay (finland) / HD)

21:45 часа (Лига на нациите) Сърбия – Турция (Astro SuperSport 2, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 4 HD, C More Stream Sweden, CBC Sport HD, Cosmote Sport 7 HD, DAZN 2 Bar Deutsch HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ESPNews (usa), Futbol 3 (ukraine) HD, L´Équipe TV Online (geo/R), MATCH! Futbol 2 / HD, MATCH! TV [online] ($/geo/R), Nova BH HD, Nova S HD, OLL TV Player [$/geo/R], Optus Sport [$] (geo/R), Polsat Sport News HD, QQ Sports [$] (geo/R), Silk Sport HD 3, Sky Sports *RED button, Sport 2 Israel / HD, Sport 24 At Sea Extra, Sport TV3 (portugal) / HD, SportKlub 1 (croatia) HD, SportKlub 1 (slovenia), SuperSport 5 HD (alb), SuperSport LaLiga HD (rsa), TRT 1 / HD, TV2sumo.no [$] (geo/R), ViaPlay (finland) / HD)

21:45 часа (Лига на нациите) Косово – Гърция (5 PLUS Israel / HD, Astro SuperSport 1, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 5 HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 1 HD, Cytavision Sports 4 HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ESPN+ USA [$] (geo/R), L´Équipe TV Online (geo/R), MATCH! Futbol 3 / HD, MATCH! TV [online] ($/geo/R), Optus Sport [$] (geo/R), QQ Sports [$] (geo/R), Sky Sports *RED button, Sport TV4 (portugal) / HD, SportKlub 4 (slovenia), SportKlub 5 (croatia), SportKlub 5 (serbia), SuperSport 2 HD (alb), SuperSport Variety 3 HD (rsa), TV2sumo.no [$] (geo/R), ViaPlay (finland) / HD)

21:45 часа (Лига на нациите) Малта – Латвия (beIN Connect MENA, beIN Sports MENA 6 HD, C More Stream Sweden, Cosmote Sport 8 HD, DAZN Deutsch [$] (geo/R), ESPN+ USA [$] (geo/R),