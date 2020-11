Най-добрите геймъри в България ще се борят за 50 000 лева

Новият сезон на най-голямата гейминг лига в България ще започне на 21 ноември. Този път наградният фонд, който най-добрите играчи у нас ще си разпределят, възлиза на 50 000 лева! Популярните у нас League of Legends, Counter-Strike:GO и FIFA21 ще бъдат основна част от програмата на лигата, а записванията за първите турнири са вече отворени.

Сезон 2021 ще се проведе изцяло онлайн и традиционно ще се излъчва всеки уикенд в стрийминг платформата за геймъри Twitch TV. Турнирите по всяка от игрите ще носят точки за най-добрите и ще определят кой има шанс да попадне на големите финали, а за първите трима във всеки турнир е предвиден и индивидуален награден фонд от по 900 лева за отборните игри и 500 лева за FIFA21. Събралите най-много точки в следващите пет месеца ще се съревновават в плейофи, за да определят отборите и индивидуалните финалисти в различните дисциплини. Най-очакваните мачове за състезателите и феновете на електронните спортове у нас – Гранд финалите, ще се играят през пролетта на 2021.

По време на сезона ще се провеждат и единични турнири по игрите DotA2, PES, Brawl Stars и още. За тях е предвиден отделен награден фонд от 5 000 лева. Новото в сезон 2021 ще бъдат предизвикателствата King of the Hill (KotH) в League of Legends и CS:GO, в които организаторите ще дават шанс на различни отбори, независимо от точките им в класирането, да се изправят един срещу друг и да се състезават за награда.