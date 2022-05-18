Лекоатлетите на ПУ завършиха втори в комплексното
- 15:15, 18.05.2022
- 15:39, 18.05.2022
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Лекоатлетите на Пловдивския университет завършиха на второ място в комплексното класиране на Националния универститетски шампионат по лека атлетика, който се проведе на стадиона на НСА в Студентски град, а участниците бяха 173 от 15 висши учебни заведения.
РЕЗУЛТАТИ: Мъже
100 м Ивайло Щипков (ПУ) 10.60
Ск.височина: 2. Христо Нейков (ПУ) 1.80
4х100 м: 2. ПУ 44.0 (Станислав Нешев, Ивайло Щипков, Христо Нейков, Иван Булкин)
4х400 м: 3. ПУ 3:30.3 (Иван Булкин, Гени Семковски, Христо Нейков, Ивайло Щипков)
Комплексно мъже 2. ПУ 163
РЕЗУЛТАТИ ЖЕНИ
100 м: 3. Мартина Писачева (ПУ) 11.6
400 м: 3. Кристина Борукова (ПУ) 56.3
800 м: 3. Силвия Георгиева (ПУ) 2:17.5
1500 м: 1. Силвия Георгиева (ПУ) 4:43.8
4х100 м: 1. ПУ 49.8 (Силвия Кр.Георгиева, Мартина Писачева, Златка Райчева и Кристина Борукова)
4х400 м: 2. ПУ 4:12.8
Комплексно жени: 2.ПУ 161
КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ: 2. ПУ 324
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