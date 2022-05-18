Лекоатлетите на ПУ завършиха втори в комплексното

Лекоатлетите на Пловдивския университет завършиха на второ място в комплексното класиране на Националния универститетски шампионат по лека атлетика, който се проведе на стадиона на НСА в Студентски град, а участниците бяха 173 от 15 висши учебни заведения.

РЕЗУЛТАТИ: Мъже

100 м Ивайло Щипков (ПУ) 10.60

Ск.височина: 2. Христо Нейков (ПУ) 1.80

4х100 м: 2. ПУ 44.0 (Станислав Нешев, Ивайло Щипков, Христо Нейков, Иван Булкин)

4х400 м: 3. ПУ 3:30.3 (Иван Булкин, Гени Семковски, Христо Нейков, Ивайло Щипков)

Комплексно мъже 2. ПУ 163

РЕЗУЛТАТИ ЖЕНИ

100 м: 3. Мартина Писачева (ПУ) 11.6

400 м: 3. Кристина Борукова (ПУ) 56.3

800 м: 3. Силвия Георгиева (ПУ) 2:17.5

1500 м: 1. Силвия Георгиева (ПУ) 4:43.8

4х100 м: 1. ПУ 49.8 (Силвия Кр.Георгиева, Мартина Писачева, Златка Райчева и Кристина Борукова)

4х400 м: 2. ПУ 4:12.8

Комплексно жени: 2.ПУ 161

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ: 2. ПУ 324