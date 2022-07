Кубрат Пулев пусна кръв, загуби с 2 точки от Чисора

Кубрат Пулев се представи на високо ниво и напълно отговори на предизвикателството за тотална война на Дерек Чисора, но загуби с разединено съдийско решение - 116-112, 112-116, 114-116 в зала "О2 арена" в Лондон.

Хилядите зрители по трибуните останаха повече от доволни от продукцията на двамата, които предложиха високо темпо от самото начало докрай и не спряха да опитват нокаутиращи удари и тежки размени.

Преди 6 години Кобрата надделя над този съперник също с 2-1 съдийски гласа, макар тогава да бе доста по-убедителен в превъзходството си на ринга. Сега решението на официалните лица не изглежда като грабеж в полза на домашния боксьор, защото дуелът бе равностоен и много атрактивен и ритмичен.

За съжаление, амбициите на Кобрата да атакува за трети път световната титла вероятно ще претърпят провал след това поражение, но пък показаното от него на ринга загатна, че все още е част от елита. Той получи тежки попадения и имаше аркади над двете очи, които в отделни моменти го възпрепятстваха, но той не спря да се стреми към завършващата комбинация.

Дерек Чисора от първата до последната секунда успя да направи мача истинска война, на която се наслаждаваше, а Пулев не се справи със същата ефективност да наложи своето предпочитано темпо и най-вече - по-далечна дистанция, която да му позволи по-отчетливо да контролира развоя на събитията.

Българският боксьор излезе на ринга на песента "Притури се планина" и първоначално беше освиркан от зрителите в зала "О2 арена", но после започнаха да се чуват и аплодисменти. Изненадващо или не, британският му съперник пък бе избрал песента на Елвис Пресли "Always on my mind" за свой съпровод.



Първи рунд

Очаквано още в първите секунди двамата прибегнаха до клинчове и удари в тила и в тялото, създавайки отрано много работа за рефера на ринга. Енергията и от двамата беше на лице, а Чисора сякаш успяваше по-осезаемо да се възползва от прегръщанията, за да нанася удари в торса, макар и непозволени. Британецът търсеше видимо близката дистанция, което бе противоположно на желаното развитие за Кобрата. Чисора вкара няколко добри леви прави и опита безуспешно някои десни крошета, но караше Пулев да пропуска с любимия си подход чрез водещата ръка и сякаш направи достатъчно, за да убеди съдиите в превъзходството си за 3-те минути.

Втори рунд

Левият прав на Кобрата започна да създава проблеми на съперника и да го държи на дистанция, което беше оптималната стратегия. Чисора подсказа, че не се чувства комфортно в това положение, пробвайки диви десни крошета с голям размах на ръката. Британецът беше по-разнообразен в опитите си да намери целта, но не се справяше с точността, освен когато ставаше въпрос за клинчове. Такива почти липсваха в рунда и по-скоро българският топ боец наклони везните в своя полза с присъствието си.



Трети рунд

Чисора намери целта с ляв прав в началото на частта, но Пулев правилно навлезе в близка дистанция и обгърна съперника, за да се прегрупира. Кобрата тръгна напред и притисна опонента си за кратко до въжетата, а после двамата се преместиха в средата на ринга и Кубрат беше по-активен с левите прави. Британецът започваше да диша през устата, индикирайки умора, защото започна с високо темпо, което не бе ясно дали може да поддържа. Двамата се впуснаха в размени на единични удари със спорадичен успех, като Пулев няколко пъти подсказваше на рефера, че е нараняван неправомерно. Рундът премина в доста клинчове и нечисти удари, а накрая на Кобрата му беше направена забележка за "мръсните" игри, въпреки че не само той ги прилагаше.

Четвърти рунд

Чисора все така залагаше на десни крошета без подготовка, докато Пулев се стремеше повече да поддържа дистанция и респект с левия си прав. Българинът парираше тези изпълнения, въпреки че те развълнуваха публиката, но не нанасяха вреда. За съжаление, към този момент и опитите за комбинации на Кобрата не се получаваха, дори при положение че четвъртият рунд премина най-вече в средата на ринга и при предпочитаната от него дистанция.

Пети рунд

Чисора регистрираше най-голям успех с някои епизодични удари в бъбреците от клинч, а Пулев все още не се справяше да доминира с левия си прав. Забелязваше се спад в скоростта на движенията на британеца, но той не спираше да върви напред и да прави ескиважи, с които да се опази от ръцете на Кобрата. Софиянецът не спираше да призовава рефера да се намесва, когато в клинч съперникът му нанасяше нечисти удари, но накрая той се озоваваше предупреждаван за тях. В края на 3-те минути Кубрат беше притиснал съперника до въжетата, но времето не му стигна да довърши започнатата атака.

Шести рунд

Чисора успя да вкара рунда в размени на леви и десни прави в средата на ринга, като продължаваше да върви напред и да търси скъсяване на дистанцията. При всеки клинч той пласираше удари в тялото, а Пулев няколко пъти се озоваваше в ситуация да се движи назад и да задържа противника, което му донесе предупреждение от рефера. В последните секунди българинът нанесе едно ляво кроше в тялото, но на почивката се нуждаеше от третиране на подутина над лявото око.

Седми рунд

Кобрата имаше известна успеавемост в началото на рунда от средна дистанция в средата на ринга. Чисора се изместваше до въжетата и опитваше крошета в тялото, но не беше толкова активен, колкото досега. Контраатакуващо дясно кроше от страна на британеца обаче му донесе активи в очите на съдиите. Още едно ляво кроше в целта спря устрема на Пулев и разкървави лявото му око. За щастие гонгът се намеси в подходящ момент да прекрати екшъна и да позволи на екипа на българина да се погрижи за пораженията.

Осми рунд

Клинчовете отново заемаха основната част от времето в осмия сегмент на мача, но все пак Пулев успяваше да респектира с някои леви прави и опити за допълнителни десни крошета. Той направи някои добри, макар и епизодични комбинации, натиквайки съперника в ъгъла. Кобрата успя да разклати Чисора с десен ъперкът и да го държи до въжетата, но този път гонгът се намеси в подходящ момент, за да съхрани здравето на британеца.

Девети рунд

Пулев вкара отлчен десен прав в главата на противника, но бе контриран по същия начин от Чисора и се усмихна, макар да беше наранен. Последваха още две такива зловещи размени, като комбинациите на двамата ставаха по-точни, защото гардовете им падаха. Британецът вкарваше много чисти десни прави, но Кобрата отново демонстрира желязната си брадичка. Той дори успя да натика съперника си в ъгъла, въпреки че получи добри попадения в главата, но те не го спряха да търси целта на свой ред. Публиката се разгорещи и съпреживяваше шумно всяко едно размахване на ръкавиците и атмосферата се нажежи максимално.

Десети рунд

Чисора пак започна рунд с успешно дясно кроше и започна да опитва леви прави, но със същите такива прийоми Кубрат се постара да изтласка противника до въжетата. В този момент реферът заяви, че ще отнеме точка на българина, ако не спре с непозволените удари, въпреки че го бе казал и преди няколко рунда. Кобрата вървеше напред и опитваше по-голям брой попадения с водещата ръка, но към края на частта Чисора започна също да контрира с крошета в тялото. Веждата над дясното око на българина също кървеше и вероятно му пречеше да вижда добре, но това не го спираше да търси завършващия удар. И двамата си размениха по един десен прав след края на рунда.

Единадесети рунд

Чисора застана до въжетата и заплашваше с контриращите си десни крошета, а с ескиважите си опитваше да избегне атаките на Пулев. Кървенето над дясното око на Кобрата не бе спряно в паузата и вероятно му причиняваше дискомфорт, но той не спираше да използва левия си прав в опит да контролира дистанцията. Британецът се впусна в кратка контраатака с три удара в тялото, но като цяло рундът беше по-позитивен за Кубрат и би трябвало съдиите да го отчетат.



Последен рунд

Чисора отново почна с точно попадение с дясна ръка, което възобнови кървенето на Кобрата. Той успя все пак да влезе в клинчове и да намали темпото, за да озапти съперника, но получи няколко удара в тялото. В крайна сметка последните секунди на битката преминаха без нови значителни размени и двамата боксьори повдигнаха юмруци нагоре, вярвайки, че са победители. Съдиите край ринга обаче присъдиха успеха на Чисора - 116-112 (Пулев), 116-112 (Чисора), 116-114 (Чисора).