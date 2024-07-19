Избраха Спортист №1 на ХХІ век! Вижте първата стотица!

Легендарният плувец Майкъл Фелпс бе избран за Спортист номер 1 на 21-и век в класация на ESPN.

Фелпс е най-титулуваният олимпиец в историята, като има на сметката си впечатляващите 28 медала, 23 от които са златни. Американецът избухна на Игрите в Пекин през 2008 година, когато спечели осем златни медала, като седем от тях бяха със световни рекорди. Мнозина специалисти се опитваха тогава да стигнат до причината за доминацията на Фелпс в басейна, а майка му – Деби, често бе запитвана от медиите какво прави сина й толкова недосегаем. А тя беше лаконична, казвайки следното: „Неговата усилена работа“.

Компания на Фелпс в топ 10 правят още 23-кратната шампионка от Големия шлем при жените Серина Уилямс, аржентинската футболна звезда Лионел Меси, един от най-великите баскетболисти в историята ЛеБрон Джеймс, седемкратният носител на Супер Боул Том Брейди, швейцарският тенис маестро Роджър Федерер, седемкратната олимпийска медалистка в спортната гимнастика Симон Байлс, голф легендата Тайгър Уудс, световният рекордьор на 100 м Юсеин Болт и покойният баскетболист Коби Брайънт.

Непосредствено зад челната десетка са тенисистите Новак Джокович и Рафаел Надал, Кристиано Роналдо (футбол) и Стеф Къри (баскетбол).

Ето и топ 100 на най-великите спортисти за века:

1. Майкъл Фелпс (плуване)

2. Серина Уилямс (тенис)

3. Лионел Меси (футбол)

4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол)

5. Том Брейди (американски футбол)

6. Роджър Федерер (тенис)

7. Симон Байлс (спортна гимнастика)

8. Тайгър Уудс (голф)

9. Юсеин Болт (лека атлетика)

10. Коби Брайънт (баскетбол)

11. Новак Джокович (тенис)

12. Рафаел Надал (тенис)

13. Кристиано Роналдо (футбол)

14. Стеф Къри (баскетбол)

15. Кейти Ледецки (плуване)

16. Тим Дънкан (баскетбол)

17. Шакил О‘Нийл (баскетбол)

18. Патрик Махоумс (американски футбол)

19. Люис Хамилтън (Формула 1)

20. Арън Доналд (американски футбол)

21. Даяна Таурази (баскетбол)

22. Сидни Кросби (хокей на лед)

23. Кевин Гарнет (баскетбол)

24. Албърт Пуйолс (бейзбол)

25. Флойд Мейуедър (бокс)

26. Пейтън Манинг (американски футбол)

27. Ранди Мос (американски футбол)

28. Никола Йокич (баскетбол)

29. Михаел Шумахер (Формула 1)

30. Майк Траут (бейзбол)

31. Клейтън Кършоу (бейзбол)

32. Марта (футбол)

33. Мигел Кабрера (бейзбол)

34. Тамика Кечингс (баскетбол)

35. Дуейн Уейд (баскетбол)

36. Мая Мур (баскетбол)

37. Ичиро Сузуки (бейзбол)

38. Бари Бондс (бейзбол)

39. Кевин Дюрант (баскетбол)

40. Джъстин Верландър (бейзбол)

41. Дирк Новицки (баскетбол)

42. Янис Адетокумбо (баскетбол)

43. Алекс Родригес (бейзбол)

44. Микаела Шифрин (ски-алпийски дисциплини)

45. Давид Ортис (бейзбол)

46. Макс Шерцер (бейзбол)

47. Джими Джонсън (НАСКАР)

48. Тиери Анри (футбол)

49. Айтана Бонмати (футбол)

50. Зинедин Зидан (футбол)

51. Стив Наш (баскетбол)

52. Адриан Белтре (бейзбол)

53. Дерек Джитър (бейзбол)

54. Алекс Овечкин (хокей на лед)

55. Лука Модрич (футбол)

56. Алексия Путеляс (футбол)

57. Калвин Джонсън (американски футбол)

58. Джей Джей Уат (американски футбол)

59. Мариано Ривера (бейзбол)

60. Кандис Паркър (баскетбол)

61. Рей Люис (американски футбол)

62. Шохей Отани (бейзбол)

63. Алисън Феликс (лека атлетика)

64. Мия Хам (футбол)

65. Килиан Мбапе (футбол)

66. Джон Джоунс (ММА)

67. Джеймс Хардън (баскетбол)

68. Фил Микелсън (голф)

69. Джейсън Кид (баскетбол)

70. Андрес Иниеста (футбол)

71. Мани Пакиао (бокс)

72. Шон Уайт (скейтбординг)

73. Муки Бетс (бейзбол)

74. Лиза Лесли (баскетбол)

75. Шави Ернандес (футбол)

76. Джон Сен-Пиер (ММА)

77. Шели-Ан Фрейзър Прайс (лека атлетика)

78. Бърнард Хопкинс (бокс)

79. Брайс Харпър (бейзбол)

80. Анди Мъри (тенис)

81. Шерил Суупс (баскетбол)

82. Кохей Учимура (спортна гимнастика)

83. Крис Пол (баскетбол)

84. Лорън Джаксън (баскетбол)

85. Кауай Ленърд (баскетбол)

86. Винъс Уилямс (тенис)

87. Роналдо Назарио (футбол)

88. Рой Халадей (бейзбол)

89. Аника Сьоренстам (голф)

90. А‘я Уилсън (баскетбол)

91. Арън Роджърс (американски футбол)

92. Педро Мартинес (бейзбол)

93. Рори Макилрой (голф)

94. Роналдиньо (футбол)

95. Златан Ибрахимович (футбол)

96. Дарел Ревис (американски футбол)

97. Вират Кохли (крикет)

98. Конър Макдейвид (хокей на лед)

99. Ед Рийд (американски футбол)

100. Чарлс Уудсън (американски футбол).