Общо 83 златни медала и още 62 сребърни и 56 бронзови спечелиха плувците от Осми турнир по плуване "Пловдив", организиран от ПК "Спринт" със съдействието на Община Пловдив. Надпреварата се проведе в общински басейн "Младост".

Пловдив 2019 е първи по медали с 43 златни, 29 сребърни и 15 бронзови. Втори са от ВСИ с 16 златни, 17 сребърни и 24 бронзови. Трети е Спринт с 15 златни, 8 сребърни и 10 бронзови, а Младост91 е четвърти в класирането с 9 златни, 7 сребърни и 7 бронзови медала.

По четири златни медала имат Александра Димитрова и Калина Николаева (Спринт), Александра Толева (Младост'91), Денис Искренов (ВСИ), Иван Грабко и Лора Шаранкова (Пловдив 2019).

Медалите на пловдивските плувци:

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТНИ:

мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Симеон Станоев 29.71

мъже, 100 м, бруст15-17 г.: Божидар Бичев 1:20.66

жени, 100 м, св. стил 13-14 г.: Александра Толева 1:04.41

жени, 200 м, св. стил 13-14 г.: Александра Толева 2:15.50

жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Теодора Ряпова 32.48

жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Теодора Ряпова 1:07.69

жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Анастасия Панайотова 33.47

жени, 100 м, съчетано 13-14 г.: Александра Толева 1:11.28

жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Александра Толева 2:31.41

СРЕБЪРНИ:

мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Грант Авагян 31.03

мъже, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Грант Авагян 1:06.19

жени, 100 м, св. стил 11-12 г.: Габриела Ряпова 1:07.59

жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Габриела Ряпова 35.44

жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Габриела Ряпова 1:16.00

жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Анастасия Панайотова 1:17.70

жени, 100 м, съчетано 11-12 г.: Анастасия Панайотова 1:20.68

БРОНЗОВИ:

мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Симеон Станоев 2:04.09

мъже, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Симеон Станоев 27.31

мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Йоан Иванов 1:08.12

жени, 100 м, св. стил 13-14 г.: Татяна Гилева 1:05.88

жени, 50 м, бруст11-12 г.: Габриела Ряпова 40.80

жени, 200 м, бруст15-17 г.: Анастасия Комитова 3:26.80

жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Татяна Гилева 32.66

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТНИ:

мъже, 50 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 24.11

мъже, 100 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 52.63

мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 1:55.21

мъже, 50 м, гръб 18+ г.: Георги Колев 28.73

мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 28.61

мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Борис Александров 34.85

мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Антон Георгиев 1:01.06

мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Борис Александров 1:13.34

мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Илиян Вардинов 2:08.69

мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Ивайло Начков 34.62

мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Мартин Давчев 38.01

мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Ивайло Начков 1:14.30

мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Мартин Давчев 3:00.62

мъже, 50 м, бътерфлай 18+ г.: Георги Колев 26.90

мъже, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиан Тодоров 28.77

мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Христо Петков 30.48

мъже, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Иван Грабко 58.02

мъже, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиан Тодоров 1:03.31

мъже, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Христо Петков 1:10.05

мъже, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Диян Влахов 2:14.53

мъже, 100 м, съчетано 15-17 г.: Антон Георгиев 1:01.53

мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Кристиан Тодоров 1:06.97

мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Илиян Вардинов 2:09.21

мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Христо Петков 2:36.27

жени, 50 м, св. стил 13-14 г.: Виктория Христева 29.73

жени, 100 м, св. стил 11-12 г.: Анита Радулова 1:04.76



жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Анита Радулова 33.48

жени, 100 м, гръб 15-17 г.: Яна Кръстева 1:08.01

жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Анита Радулова 1:11.04

жени, 200 м, гръб 15-17 г.: Яна Кръстева 2:28.65

жени, 200 м, гръб 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 2:54.92

жени, 50 м, бруст13-14 г.: Лада Донец 35.67

жени, 50 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 38.22

жени, 100 м, бруст15-17 г.: Габриела Петрова 1:26.36

жени, 100 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 1:16.62

жени, 100 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 1:23.62

жени, 200 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 2:45.52

жени, 200 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 2:56.63

жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 31.73

жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Лора Шаранкова 1:10.78

жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 2:41.51

жени, 100 м, съчетано 11-12 г.: Боряна Янева 1:18.71

жени, 200 м, съчетано 11-12 г.: Боряна Янева 2:51.71

СРЕБЪРНИ:

11. мъже, 50 м, св. стил 18+ г.: Георги Колев 25.61

мъже, 100 м, св. стил 11-12 г.: Мартин Давчев 1:05.60

мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Антон Георгиев 28.90

мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 1:01.92

мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 2:17.63

мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Явор Недев 3:03.77

мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Диян Влахов 32.14

мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Никола Карчеджиков 35.34

мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Никола Кисов 1:15.41

мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Михаил Търнаров 1:32.35

мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Кристиан Тодоров 2:40.70

мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Борис Александров 3:11.02

мъже, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Диян Влахов 27.19

мъже, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Илиян Вардинов 59.73



мъже, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Петър Петров 2:17.96

мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Калоян Драгнев 1:07.78

мъже, 100 м, съчетано 11-12 г.: Христо Петков 1:11.45

мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Антон Георгиев 2:13.57

жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Виктория Христева 33.30

жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Лора Пехливанова 1:11.05

жени, 200 м, гръб 11-12 г.: МАрия Русева 3:02.88

жени, 50 м, бруст15-17 г.: Габриела Петрова 39.52

жени, 50 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 35.90

жени, 100 м, бруст13-14 г.: Ана Секуловска 1:24.46

жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Виктория Христева 32.09

жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 1:11.38

жени, 100 м, съчетано 15-17 г.: Яна Кръстева 1:10.86

жени, 200 м, съчетано 15-17 г.: Габриела Стоянова 2:59.85

жени, 200 м, съчетано 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 2:53.51

БРОНЗОВИ:

мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Илиян Вардинов 29.33

мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Явор Недев 41.61

мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Диян Влахов 2:20.97

мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Мартин Давчев 32.38

мъже, 50 м, бътерфлай 9-10 г.: Йоан Тодоров 39.22

мъже, 200 м, съчетано 13-14 г.: Калоян Драгнев 2:26.63

жени, 50 м, св. стил 15-17 г.: Яна Кръстева 28.42

жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Александра Шаранкова 33.31

жени, 100 м, бруст13-14 г.: Александра Шаранкова 1:25.68

жени, 200 м, бруст13-14 г.: Ана Секуловска 3:03.01

жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 33.99

жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиана Пенкова 1:19.18

жени, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Габриела Стоянова 3:05.83

жени, 100 м, съчетано 13-14 г.: Лада Донец 1:15.34

жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Александра Шаранкова 2:42.36

СПРИНТ

ЗЛАТНИ:

жени, 50 м, св. стил 15-17 г.: Александра Димитрова 27.03

жени, 100 м, св. стил 15-17 г.: Лиляна Георгиева 1:01.06

жени, 200 м, св. стил 15-17 г.: Тиана Темелкова 2:07.19

жени, 50 м, гръб 15-17 г.: Александра Димитрова 29.75

жени, 200 м, гръб 18+ г.: Калина Николаева 2:19.27

жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Рая Петрова 2:31.67

жени, 50 м, бруст15-17 г.: Тиана Темелкова 38.07

жени, 200 м, бруст15-17 г.: Яница Карлова 2:41.71

жени, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Александра Димитрова 28.41

жени, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Александра Димитрова 1:02.67

жени, 200 м, бътерфлай 18+ г.: Калина Николаева 2:19.70

жени, 100 м, съчетано 18+ г.: Калина Николаева 1:07.13

жени, 100 м, съчетано 15-17 г.: Тиана Темелкова 1:09.14

жени, 200 м, съчетано 18+ г.: Калина Николаева 2:19.88

жени, 200 м, съчетано 15-17 г.: Яница Карлова 2:26.39

СРЕБЪРНИ:

мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Явор Стефанов 1:59.06

мъже, 200 м, св. стил 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 2:23.95

мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Атанас Ангарски 1:11.88

жени, 100 м, св. стил 15-17 г.: Яница Карлова 1:01.09

жени, 200 м, св. стил 13-14 г.: Рая Петрова 2:18.00

жени, 200 м, гръб 15-17 г.: Яница Карлова 2:31.31

жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Моника Китанова 2:36.12

жени, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Лиляна Георгиева 2:36.30

БРОНЗОВИ:

мъже, 100 м, св. стил 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 1:07.76

мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Георги Ангелов 1:09.92

мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Георги Радичев 45.97

мъже, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 1:15.18

мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Явор Стефанов 2:14.88

мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 2:48.23

жени, 50 м, св. стил 13-14 г.: Рая Петрова 29.90

жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Моника Китанова 1:13.89

жени, 50 м, бруст13-14 г.: Рая Петрова 36.29

жени, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Лиляна Георгиева 1:10.36

ВСИ

ЗЛАТНИ:

мъже, 50 м, св. стил 11-12 г.: Ивелин Василев 28.36

мъже, 50 м, св. стил 9-10 г.: Денис Искренов 12 33.26

мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 30.06

мъже, 50 м, гръб 9-10 г.: Стефан Клинчев 38.95

мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Боян Йорданов 1:10.41

мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Яни Генчев 2:53.78

мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Денис Искренов 12 43.22

мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Ефе Мустафа 1:30.84

мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Младен Петров 2:39.84

мъже, 50 м, бътерфлай 9-10 г.: Денис Искренов 12 37.78

мъже, 100 м, съчетано 11-12 г.: Ивелин Василев 1:10.82

мъже, 100 м, съчетано 9-10 г.: Денис Искренов 12 1:23.37

мъже, 200 м, съчетано 13-14 г.: Младен Петров 2:25.01

жени, 50 м, св. стил 11-12 г.: Андреа Георгиева 31.30

жени, 200 м, св. стил 11-12 г.: Ема Димитрова 2:25.63

жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Живка Бонева 1:10.94

СРЕБЪРНИ:

мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Мартин Карачанов 40.42

мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Дмитър Костов 1:19.97

мъже, 200 м, гръб 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 2:20.26

мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Ефе Мустафа 41.74

мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Стефан Клинчев 43.34

мъже, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 28.93

мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Ивелин Василев 31.22

мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Ивелин Василев 2:37.07

жени, 200 м, св. стил 11-12 г.: Андреа Георгиева 2:31.59

жени, 50 м, гръб 9-10 г.: Даниела Петрова 40.16

жени, 50 м, бруст9-10 г.: Елия Даскалова 45.46

жени, 200 м, бруст13-14 г.: Кристиана Калчева 2:53.95

жени, 200 м, бруст11-12 г.: Анета Христозова 2:59.48

жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Александра Аливонова 33.97

жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Живка Бонева 2:46.48

жени, 100 м, съчетано 9-10 г.: Елия Даскалова 1:24.71

жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Живка Бонева 2:40.09

БРОНЗОВИ:

мъже, 100 м, св. стил 13-14 г.: Боян Йорданов 59.65

мъже, 200 м, св. стил 11-12 г.: Дмитър Костов 2:29.86

мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Боян Йорданов 31.79

мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Мартин Гаджев 1:12.12

мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Кирил Кисов1:20.42

мъже, 200 м, гръб 13-14 г.: Емир Салимов 2:30.48

мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Ростислав Петков 3:05.84

мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Георги Чорлев 35.83

мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Мартин Гаджев 35.45

мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Яни Генчев 42.98

мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Мартин Гаджев 1:17.81

мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Божидар Проданов 1:37.44

мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Валентин Роснев 2:41.96

мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Яни Генчев 3:12.48

мъже, 100 м, съчетано 9-10 г.: Стефан Клинчев 1:24.65

жени, 50 м, св. стил 9-10 г.: Елия Даскалова 34.97

жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Андреа Георгиева 35.54

жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Ема Димитрова 1:16.15

жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Живка Бонева 2:36.34

жени, 50 м, бруст9-10 г.: Даниела Петрова 45.81

жени, 100 м, бруст11-12 г.: Манола Славова 1:41.28

жени, 200 м, бруст11-12 г.: Александра Аливонова 3:08.88

жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Александра Аливонова 1:21.78

жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Александра Лишева 2:57.76