Фурор! 201 медала за пловдивското плуване от турнира в "Младост"
- 16:03, 13.11.2022
- 16:08, 13.11.2022
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Общо 83 златни медала и още 62 сребърни и 56 бронзови спечелиха плувците от Осми турнир по плуване "Пловдив", организиран от ПК "Спринт" със съдействието на Община Пловдив. Надпреварата се проведе в общински басейн "Младост".
Пловдив 2019 е първи по медали с 43 златни, 29 сребърни и 15 бронзови. Втори са от ВСИ с 16 златни, 17 сребърни и 24 бронзови. Трети е Спринт с 15 златни, 8 сребърни и 10 бронзови, а Младост91 е четвърти в класирането с 9 златни, 7 сребърни и 7 бронзови медала.
По четири златни медала имат Александра Димитрова и Калина Николаева (Спринт), Александра Толева (Младост'91), Денис Искренов (ВСИ), Иван Грабко и Лора Шаранкова (Пловдив 2019).
Медалите на пловдивските плувци:
МЛАДОСТ'91
ЗЛАТНИ:
мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Симеон Станоев 29.71
мъже, 100 м, бруст15-17 г.: Божидар Бичев 1:20.66
жени, 100 м, св. стил 13-14 г.: Александра Толева 1:04.41
жени, 200 м, св. стил 13-14 г.: Александра Толева 2:15.50
жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Теодора Ряпова 32.48
жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Теодора Ряпова 1:07.69
жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Анастасия Панайотова 33.47
жени, 100 м, съчетано 13-14 г.: Александра Толева 1:11.28
жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Александра Толева 2:31.41
СРЕБЪРНИ:
мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Грант Авагян 31.03
мъже, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Грант Авагян 1:06.19
жени, 100 м, св. стил 11-12 г.: Габриела Ряпова 1:07.59
жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Габриела Ряпова 35.44
жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Габриела Ряпова 1:16.00
жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Анастасия Панайотова 1:17.70
жени, 100 м, съчетано 11-12 г.: Анастасия Панайотова 1:20.68
БРОНЗОВИ:
мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Симеон Станоев 2:04.09
мъже, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Симеон Станоев 27.31
мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Йоан Иванов 1:08.12
жени, 100 м, св. стил 13-14 г.: Татяна Гилева 1:05.88
жени, 50 м, бруст11-12 г.: Габриела Ряпова 40.80
жени, 200 м, бруст15-17 г.: Анастасия Комитова 3:26.80
жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Татяна Гилева 32.66
ПЛОВДИВ 2019
ЗЛАТНИ:
мъже, 50 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 24.11
мъже, 100 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 52.63
мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Иван Грабко 1:55.21
мъже, 50 м, гръб 18+ г.: Георги Колев 28.73
мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 28.61
мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Борис Александров 34.85
мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Антон Георгиев 1:01.06
мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Борис Александров 1:13.34
мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Илиян Вардинов 2:08.69
мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Ивайло Начков 34.62
мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Мартин Давчев 38.01
мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Ивайло Начков 1:14.30
мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Мартин Давчев 3:00.62
мъже, 50 м, бътерфлай 18+ г.: Георги Колев 26.90
мъже, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиан Тодоров 28.77
мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Христо Петков 30.48
мъже, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Иван Грабко 58.02
мъже, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиан Тодоров 1:03.31
мъже, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Христо Петков 1:10.05
мъже, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Диян Влахов 2:14.53
мъже, 100 м, съчетано 15-17 г.: Антон Георгиев 1:01.53
мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Кристиан Тодоров 1:06.97
мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Илиян Вардинов 2:09.21
мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Христо Петков 2:36.27
жени, 50 м, св. стил 13-14 г.: Виктория Христева 29.73
жени, 100 м, св. стил 11-12 г.: Анита Радулова 1:04.76
жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Анита Радулова 33.48
жени, 100 м, гръб 15-17 г.: Яна Кръстева 1:08.01
жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Анита Радулова 1:11.04
жени, 200 м, гръб 15-17 г.: Яна Кръстева 2:28.65
жени, 200 м, гръб 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 2:54.92
жени, 50 м, бруст13-14 г.: Лада Донец 35.67
жени, 50 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 38.22
жени, 100 м, бруст15-17 г.: Габриела Петрова 1:26.36
жени, 100 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 1:16.62
жени, 100 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 1:23.62
жени, 200 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 2:45.52
жени, 200 м, бруст11-12 г.: Лора Шаранкова 2:56.63
жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 31.73
жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Лора Шаранкова 1:10.78
жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 2:41.51
жени, 100 м, съчетано 11-12 г.: Боряна Янева 1:18.71
жени, 200 м, съчетано 11-12 г.: Боряна Янева 2:51.71
СРЕБЪРНИ:
11. мъже, 50 м, св. стил 18+ г.: Георги Колев 25.61
мъже, 100 м, св. стил 11-12 г.: Мартин Давчев 1:05.60
мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Антон Георгиев 28.90
мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 1:01.92
мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Петър Петров 2:17.63
мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Явор Недев 3:03.77
мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Диян Влахов 32.14
мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Никола Карчеджиков 35.34
мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Никола Кисов 1:15.41
мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Михаил Търнаров 1:32.35
мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Кристиан Тодоров 2:40.70
мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Борис Александров 3:11.02
мъже, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Диян Влахов 27.19
мъже, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Илиян Вардинов 59.73
мъже, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Петър Петров 2:17.96
мъже, 100 м, съчетано 13-14 г.: Калоян Драгнев 1:07.78
мъже, 100 м, съчетано 11-12 г.: Христо Петков 1:11.45
мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Антон Георгиев 2:13.57
жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Виктория Христева 33.30
жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Лора Пехливанова 1:11.05
жени, 200 м, гръб 11-12 г.: МАрия Русева 3:02.88
жени, 50 м, бруст15-17 г.: Габриела Петрова 39.52
жени, 50 м, бруст13-14 г.: Лора Пехливанова 35.90
жени, 100 м, бруст13-14 г.: Ана Секуловска 1:24.46
жени, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Виктория Христева 32.09
жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Тереза Боом 1:11.38
жени, 100 м, съчетано 15-17 г.: Яна Кръстева 1:10.86
жени, 200 м, съчетано 15-17 г.: Габриела Стоянова 2:59.85
жени, 200 м, съчетано 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 2:53.51
БРОНЗОВИ:
мъже, 50 м, гръб 15-17 г.: Илиян Вардинов 29.33
мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Явор Недев 41.61
мъже, 200 м, гръб 15-17 г.: Диян Влахов 2:20.97
мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Мартин Давчев 32.38
мъже, 50 м, бътерфлай 9-10 г.: Йоан Тодоров 39.22
мъже, 200 м, съчетано 13-14 г.: Калоян Драгнев 2:26.63
жени, 50 м, св. стил 15-17 г.: Яна Кръстева 28.42
жени, 50 м, гръб 13-14 г.: Александра Шаранкова 33.31
жени, 100 м, бруст13-14 г.: Александра Шаранкова 1:25.68
жени, 200 м, бруст13-14 г.: Ана Секуловска 3:03.01
жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Теодора Бахчеванска 33.99
жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Кристиана Пенкова 1:19.18
жени, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Габриела Стоянова 3:05.83
жени, 100 м, съчетано 13-14 г.: Лада Донец 1:15.34
жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Александра Шаранкова 2:42.36
СПРИНТ
ЗЛАТНИ:
жени, 50 м, св. стил 15-17 г.: Александра Димитрова 27.03
жени, 100 м, св. стил 15-17 г.: Лиляна Георгиева 1:01.06
жени, 200 м, св. стил 15-17 г.: Тиана Темелкова 2:07.19
жени, 50 м, гръб 15-17 г.: Александра Димитрова 29.75
жени, 200 м, гръб 18+ г.: Калина Николаева 2:19.27
жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Рая Петрова 2:31.67
жени, 50 м, бруст15-17 г.: Тиана Темелкова 38.07
жени, 200 м, бруст15-17 г.: Яница Карлова 2:41.71
жени, 50 м, бътерфлай 15-17 г.: Александра Димитрова 28.41
жени, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Александра Димитрова 1:02.67
жени, 200 м, бътерфлай 18+ г.: Калина Николаева 2:19.70
жени, 100 м, съчетано 18+ г.: Калина Николаева 1:07.13
жени, 100 м, съчетано 15-17 г.: Тиана Темелкова 1:09.14
жени, 200 м, съчетано 18+ г.: Калина Николаева 2:19.88
жени, 200 м, съчетано 15-17 г.: Яница Карлова 2:26.39
СРЕБЪРНИ:
мъже, 200 м, св. стил 15-17 г.: Явор Стефанов 1:59.06
мъже, 200 м, св. стил 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 2:23.95
мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Атанас Ангарски 1:11.88
жени, 100 м, св. стил 15-17 г.: Яница Карлова 1:01.09
жени, 200 м, св. стил 13-14 г.: Рая Петрова 2:18.00
жени, 200 м, гръб 15-17 г.: Яница Карлова 2:31.31
жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Моника Китанова 2:36.12
жени, 200 м, бътерфлай 15-17 г.: Лиляна Георгиева 2:36.30
БРОНЗОВИ:
мъже, 100 м, св. стил 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 1:07.76
мъже, 100 м, гръб 15-17 г.: Георги Ангелов 1:09.92
мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Георги Радичев 45.97
мъже, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 1:15.18
мъже, 200 м, съчетано 15-17 г.: Явор Стефанов 2:14.88
мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Владислав Дерменджиев 2:48.23
жени, 50 м, св. стил 13-14 г.: Рая Петрова 29.90
жени, 100 м, гръб 13-14 г.: Моника Китанова 1:13.89
жени, 50 м, бруст13-14 г.: Рая Петрова 36.29
жени, 100 м, бътерфлай 15-17 г.: Лиляна Георгиева 1:10.36
ВСИ
ЗЛАТНИ:
мъже, 50 м, св. стил 11-12 г.: Ивелин Василев 28.36
мъже, 50 м, св. стил 9-10 г.: Денис Искренов 12 33.26
мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 30.06
мъже, 50 м, гръб 9-10 г.: Стефан Клинчев 38.95
мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Боян Йорданов 1:10.41
мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Яни Генчев 2:53.78
мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Денис Искренов 12 43.22
мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Ефе Мустафа 1:30.84
мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Младен Петров 2:39.84
мъже, 50 м, бътерфлай 9-10 г.: Денис Искренов 12 37.78
мъже, 100 м, съчетано 11-12 г.: Ивелин Василев 1:10.82
мъже, 100 м, съчетано 9-10 г.: Денис Искренов 12 1:23.37
мъже, 200 м, съчетано 13-14 г.: Младен Петров 2:25.01
жени, 50 м, св. стил 11-12 г.: Андреа Георгиева 31.30
жени, 200 м, св. стил 11-12 г.: Ема Димитрова 2:25.63
жени, 100 м, бътерфлай 13-14 г.: Живка Бонева 1:10.94
СРЕБЪРНИ:
мъже, 50 м, гръб 11-12 г.: Мартин Карачанов 40.42
мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Дмитър Костов 1:19.97
мъже, 200 м, гръб 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 2:20.26
мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Ефе Мустафа 41.74
мъже, 50 м, бруст9-10 г.: Стефан Клинчев 43.34
мъже, 50 м, бътерфлай 13-14 г.: Виктор Ловчалиев 28.93
мъже, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Ивелин Василев 31.22
мъже, 200 м, съчетано 11-12 г.: Ивелин Василев 2:37.07
жени, 200 м, св. стил 11-12 г.: Андреа Георгиева 2:31.59
жени, 50 м, гръб 9-10 г.: Даниела Петрова 40.16
жени, 50 м, бруст9-10 г.: Елия Даскалова 45.46
жени, 200 м, бруст13-14 г.: Кристиана Калчева 2:53.95
жени, 200 м, бруст11-12 г.: Анета Христозова 2:59.48
жени, 50 м, бътерфлай 11-12 г.: Александра Аливонова 33.97
жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Живка Бонева 2:46.48
жени, 100 м, съчетано 9-10 г.: Елия Даскалова 1:24.71
жени, 200 м, съчетано 13-14 г.: Живка Бонева 2:40.09
БРОНЗОВИ:
мъже, 100 м, св. стил 13-14 г.: Боян Йорданов 59.65
мъже, 200 м, св. стил 11-12 г.: Дмитър Костов 2:29.86
мъже, 50 м, гръб 13-14 г.: Боян Йорданов 31.79
мъже, 100 м, гръб 13-14 г.: Мартин Гаджев 1:12.12
мъже, 100 м, гръб 11-12 г.: Кирил Кисов1:20.42
мъже, 200 м, гръб 13-14 г.: Емир Салимов 2:30.48
мъже, 200 м, гръб 11-12 г.: Ростислав Петков 3:05.84
мъже, 50 м, бруст15-17 г.: Георги Чорлев 35.83
мъже, 50 м, бруст13-14 г.: Мартин Гаджев 35.45
мъже, 50 м, бруст11-12 г.: Яни Генчев 42.98
мъже, 100 м, бруст13-14 г.: Мартин Гаджев 1:17.81
мъже, 100 м, бруст11-12 г.: Божидар Проданов 1:37.44
мъже, 200 м, бруст13-14 г.: Валентин Роснев 2:41.96
мъже, 200 м, бруст11-12 г.: Яни Генчев 3:12.48
мъже, 100 м, съчетано 9-10 г.: Стефан Клинчев 1:24.65
жени, 50 м, св. стил 9-10 г.: Елия Даскалова 34.97
жени, 50 м, гръб 11-12 г.: Андреа Георгиева 35.54
жени, 100 м, гръб 11-12 г.: Ема Димитрова 1:16.15
жени, 200 м, гръб 13-14 г.: Живка Бонева 2:36.34
жени, 50 м, бруст9-10 г.: Даниела Петрова 45.81
жени, 100 м, бруст11-12 г.: Манола Славова 1:41.28
жени, 200 м, бруст11-12 г.: Александра Аливонова 3:08.88
жени, 100 м, бътерфлай 11-12 г.: Александра Аливонова 1:21.78
жени, 200 м, бътерфлай 13-14 г.: Александра Лишева 2:57.76
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