Два рекорда, 5 титли и 15 медала за пловдивското плуване

Общо 5 златни, 7 сребърни и 8 бронзови медала има в актива на пловдивските клубове Спринт, Пловдив 2019 и ВСИ досега от Държавното по плуване за мъже и жени в басейн "Диана" в София. Плувците на Младост'91 засега нямат отличие (б.а. предстои последен вечерен сеанс).

Диана Петкова е шампионка на 50 м (св. стил и бътерфлай) и 100 м бруст. Съотболникът и в Спринт Светлозар Николов е със злато от 200 и 400 м съчетано.

Резултати

50 м гръб мъже: 1. Калоян Левтеров Славия 26.31, 2. Владислав Терзиев Пловдив 2019 26.36, 7. Иван Алмаджиев Младост'91 28.65, 9. Георги Георгиев ВСИ 28.26

жени: 1. Габриела Георгиева Дамини 29.46, 4. Станислава Велкова Младост'91 31.90, 8. Тиана Темелкова Спринт 32.33

50 м св. стил

жени: 1. Диана Петкова Спринт 25.71

мъже: 1. Павел Банчев Левски 23.05, 7. Владислав Терзиев Пловдив 2019 24.36, 15Иван Алмаджиев Младост'91 25.33

200 м св. стил

жени: 1. Бояна Кирчева Ч море 2:05.83, 11. Тиана Темелкова Спринт 2:14.03, 15. Лиляна Георгиева Спринт 2:17.49

200 м съчетано

мъже: 1. Светлозар Николов Спринт 2:06.15, 12. Божидар Гьондров Младост'91 2:20.71 400 м съчетано

жени: 1. Калина Николаева Ч море 4:57.48, 2. Петя Щинова Пловдив 2019 5:09.69, 6. Яна Кръстева Пловдив 2019 5:24.94

100 м бруст

жени: 1. Диана Петкова Спринт 1:09.14, 8. Преслава Зокова Младост'91 1:19.51

мъже: 1. Любомир Епитропов Вихрен 1:01.37, 6. Божидар Гьондров Младост'91 1:07.43, 8. Александър Грънчаров Младост'91 1:08.68, 10. Симеон Станоев Младост'91 1:08.98

100 м бътерфлай

мъже: 1. Павел Банчев Левски 55.65, 5. Георги Колев Пловдив 2019 57.86, 10. Иван Манолов Младост'91 59.47

200 м бътерфлай

мъже: 1. Радостин Кръстев Сандански 2:03.13, 2. Светлозар Николов Спринт 2:08.37, 3. Георги Колев Пловдив 2019 2:08.76, 6. Иван Манолов Младост'91 2:17.86, 12. Деян Влахов Пловдив 2019 2:20.24

жени: 1. Калина Николаева Черно море 2:18.64, 9. Александра Димитрова Спринт 2:38.25

400 м св. стил

мъже: 1. Йордан Янчев Сандански 3:52.03, 5. Мартин Велчев Спринт 4:15.83, 6. Георги Колев 2019 4:16.71

200 м гръб

мъже: 1. Калоян Левтеров Славия 1:59.48, 2. Светлозар Николов Спринт 2:09.18, 3. Георги Георгиев ВСИ 2:11.08, 4. Красимир Темелков Спринт 2:14.82, 12. Илиян Варадинов Пловдив 2019 2:18.28

1500 м св. стил

мъже: 1. Благой Панайотов Вихрен 16:28.01, 13. Илиян Варадинов Пловдив 2019 18:09.58

жени: 1. Калина Захариева ГД Спорт 17:36.5, 6. Лиляна Георгиева Спринт 18:55.60, 9. Яна Кръстева Пловдив 2019 19:11.76

4 х 100 св. стил

смесени: 1. Черно море 3:40.25, 3. Спринт (Диана Петкова, Тиана Темелкова, Светлозар николов, Мартин Велчев) 3:48.41, 4. Пловдив 2019 (Владислав Терзиев, Петя Щинова, Георги Колев, Яна Кръстева) 3:51.13, 9. Младост'91 (Иван Алмаджиев, Стефани Чакърова, Полина Ряпова, Иван Манолов) 3:58.58

4 х 100 съчетано

смесени: 1. Черно море 4:12.43, 2. Спринт (Красимир Темелков, Александра Димитрова, Диана Петкова, Светлозар Николов) 4:14.92, 4. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Владислав Терзиев, Николай Пехливанов, Яна Кръстева) 4:20.92, 5. Младост'91 (Станислава Велкова, Иван Манолов, Александър Грънчаров, Полина Ряпова) 4:24.17

4 х 100 св. стил

мъже: 1. Сандански 3:27.32, 7. Спринт (Светлозар Николов, Красимир Темелков, Мартин Велчев, Ангел Шопов) 3:43.34, 9. Пловдив 2019 (Владислав Терзиев, Илиян Варадинов, Георги Колев, Николай Пехливанов) 3:48.31, 14. Младост'91 (Александър Грънчаров, Симеон Станоев, Божидар Гьондров, Иван Манолов) 3:52.15

жени: 1 Черно море 3:59.72, 3. Спринт (Александра Димитрова, Тиана Темелкова, Лиляна Георгиева, Диана Петкова) 4:08.80, 14. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Габриела Стоянова, Яна Кръстева, Анна Тонева) 4:25.01, 15. Младост'91 (Стефани Чакърова, Станислава велкова, Преслава Зокова, Полина Ряпова).

Снимки: Евгени Цеков