Следвайте ни
Пловдив 33°
Подай сигнал Профил

Два рекорда, 5 титли и 15 медала за пловдивското плуване

  • 30.08.2020 | 16:15
  • 30.08.2020 | 16:22
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/dva-rekorda-5-titli-i-15-medala-za-plovdivskoto-pluvane Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 237 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
Светлозар Николов   

Свързани новини

Общо 5 златни, 7 сребърни и 8 бронзови медала има в актива на пловдивските клубове Спринт, Пловдив 2019 и ВСИ досега от Държавното по плуване за мъже и жени в басейн "Диана" в София. Плувците на Младост'91 засега нямат отличие (б.а. предстои последен вечерен сеанс).

Диана Петкова е шампионка на 50 м (св. стил и бътерфлай) и 100 м бруст. Съотболникът и в Спринт Светлозар Николов е със злато от 200 и 400 м съчетано.

Резултати

50 м гръб мъже: 1. Калоян Левтеров Славия 26.31, 2. Владислав Терзиев Пловдив 2019 26.36, 7. Иван Алмаджиев Младост'91 28.65, 9. Георги Георгиев ВСИ 28.26

жени: 1. Габриела Георгиева Дамини 29.46, 4. Станислава Велкова Младост'91 31.90, 8. Тиана Темелкова Спринт 32.33

50 м св. стил

жени: 1. Диана Петкова Спринт 25.71

мъже: 1. Павел Банчев Левски 23.05, 7. Владислав Терзиев Пловдив 2019 24.36, 15Иван Алмаджиев Младост'91 25.33

200 м св. стил

жени: 1. Бояна Кирчева Ч море 2:05.83, 11. Тиана Темелкова Спринт 2:14.03, 15. Лиляна Георгиева Спринт 2:17.49

200 м съчетано

мъже: 1. Светлозар Николов Спринт 2:06.15, 12. Божидар Гьондров Младост'91 2:20.71 400 м съчетано

жени: 1. Калина Николаева Ч море 4:57.48, 2. Петя Щинова Пловдив 2019 5:09.69, 6. Яна Кръстева Пловдив 2019 5:24.94

100 м бруст

жени: 1. Диана Петкова Спринт 1:09.14, 8. Преслава Зокова Младост'91 1:19.51

мъже: 1. Любомир Епитропов Вихрен 1:01.37, 6. Божидар Гьондров Младост'91 1:07.43, 8. Александър Грънчаров Младост'91 1:08.68, 10. Симеон Станоев Младост'91 1:08.98

100 м бътерфлай

мъже: 1. Павел Банчев Левски 55.65, 5. Георги Колев Пловдив 2019 57.86, 10. Иван Манолов Младост'91 59.47

200 м бътерфлай

мъже: 1. Радостин Кръстев Сандански 2:03.13, 2. Светлозар Николов Спринт 2:08.37, 3. Георги Колев Пловдив 2019 2:08.76, 6. Иван Манолов Младост'91 2:17.86, 12. Деян Влахов Пловдив 2019 2:20.24

жени: 1. Калина Николаева Черно море 2:18.64, 9. Александра Димитрова Спринт 2:38.25

400 м св. стил

мъже: 1. Йордан Янчев Сандански 3:52.03, 5. Мартин Велчев Спринт 4:15.83, 6. Георги Колев 2019 4:16.71

200 м гръб

мъже: 1. Калоян Левтеров Славия 1:59.48, 2. Светлозар Николов Спринт 2:09.18, 3. Георги Георгиев ВСИ 2:11.08, 4. Красимир Темелков Спринт 2:14.82, 12. Илиян Варадинов Пловдив 2019 2:18.28

1500 м св. стил

мъже: 1. Благой Панайотов Вихрен 16:28.01, 13. Илиян Варадинов Пловдив 2019 18:09.58

жени: 1. Калина Захариева ГД Спорт 17:36.5, 6. Лиляна Георгиева Спринт 18:55.60, 9. Яна Кръстева Пловдив 2019 19:11.76

4 х 100 св. стил

смесени: 1. Черно море 3:40.25, 3. Спринт (Диана Петкова, Тиана Темелкова, Светлозар николов, Мартин Велчев) 3:48.41, 4. Пловдив 2019 (Владислав Терзиев, Петя Щинова, Георги Колев, Яна Кръстева) 3:51.13, 9. Младост'91 (Иван Алмаджиев, Стефани Чакърова, Полина Ряпова, Иван Манолов) 3:58.58

4 х 100 съчетано

смесени: 1. Черно море 4:12.43, 2. Спринт (Красимир Темелков, Александра Димитрова, Диана Петкова, Светлозар Николов) 4:14.92, 4. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Владислав Терзиев, Николай Пехливанов, Яна Кръстева) 4:20.92, 5. Младост'91 (Станислава Велкова, Иван Манолов, Александър Грънчаров, Полина Ряпова) 4:24.17

4 х 100 св. стил

мъже: 1. Сандански 3:27.32, 7. Спринт (Светлозар Николов, Красимир Темелков, Мартин Велчев, Ангел Шопов) 3:43.34, 9. Пловдив 2019 (Владислав Терзиев, Илиян Варадинов, Георги Колев, Николай Пехливанов) 3:48.31, 14. Младост'91 (Александър Грънчаров, Симеон Станоев, Божидар Гьондров, Иван Манолов) 3:52.15

жени: 1 Черно море 3:59.72, 3. Спринт (Александра Димитрова, Тиана Темелкова, Лиляна Георгиева, Диана Петкова) 4:08.80, 14. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Габриела Стоянова, Яна Кръстева, Анна Тонева) 4:25.01, 15. Младост'91 (Стефани Чакърова, Станислава велкова, Преслава Зокова, Полина Ряпова).

Снимки: Евгени Цеков

светлозар николов диана петкова плуване спринт пловдив 2019 вси младост'91
viber icon
Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати