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Два пъти бронз за Пловдив от класическата борба

  • 18.10.2020 | 00:59
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/dva-pati-bronz-za-plovdiv-ot-klasicheskata-borba Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Два бронзови медала спечелиха пловдивските борци от държавния личен-отборен шампионат по класическа борба в Ловеч.

В категория до 55 кг Тайфун Тодоров, Локомотив Пд загуби с 9:0 от Недялко Петров Кюстендил. В кат. 77 кг Стоян Кубатов, Враца победи Михаил Махарадзе Атлетик Пд с 9:0.

В неделя надпреварата стартира от 10 ч с репешажи и след това финали.

Снимки БФ Борба, Костадин Андонов

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борба класически стил атлетик пловдив
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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