Два пъти бронз за Пловдив от класическата борба

Два бронзови медала спечелиха пловдивските борци от държавния личен-отборен шампионат по класическа борба в Ловеч.

В категория до 55 кг Тайфун Тодоров, Локомотив Пд загуби с 9:0 от Недялко Петров Кюстендил. В кат. 77 кг Стоян Кубатов, Враца победи Михаил Махарадзе Атлетик Пд с 9:0.

В неделя надпреварата стартира от 10 ч с репешажи и след това финали.

Снимки БФ Борба, Костадин Андонов

