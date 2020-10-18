Два пъти бронз за Пловдив от класическата борба
- 18.10.2020 | 00:59
- Юлиян Ангелов
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Два медала за девойките на Атлетик от Държавното в свободния
Два бронзови медала спечелиха пловдивските борци от държавния личен-отборен шампионат по класическа борба в Ловеч.
В категория до 55 кг Тайфун Тодоров, Локомотив Пд загуби с 9:0 от Недялко Петров Кюстендил. В кат. 77 кг Стоян Кубатов, Враца победи Михаил Махарадзе Атлетик Пд с 9:0.
В неделя надпреварата стартира от 10 ч с репешажи и след това финали.
Снимки БФ Борба, Костадин Андонов
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